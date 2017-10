Ketziner an den Töpfen

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Kochkurse sind in Mode. Nun auch inUngewöhnlich dabei: Die Gemeinnützige Wohnungs- und Verwaltungs GmbH (GWV) bietet sie mehrmals im Jahr an und das mit einem renommierten Kurskoch. Beste Voraussetzungen dafür hat die GWV in ihrer Showküche im neuen Objekt in der Feldstraße 1.