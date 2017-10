Heinz Erhard Abend im Audimax

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) wird es am Samstag, 7. Oktober, komödiantisch. Der große Heinz Erhardt Abend mit Hans-Joachim Heist findet ab 20 Uhr statt. Wenn Hans-Joachim Heist die Ehrhardt-Brille aufsetzt und in seiner unverwechselbaren Art spricht, meint man, Heinz Erhardt stehe da. Wie er sich bewegt, die Pointen setzt, lacht und sich dabei an die Brille greift: Die Imitation ist nahezu perfekt. Keine Spur mehr von "Gernot Hassknecht", dem motzenden Choleriker aus der ZDF-"heute show", den Heist sonst so erfolgreich verkörpert. Heinz Erhardt hat über Jahrzehnte mit seinen Wortspielereien und Reimen ein Millionenpublikum begeistert und sich in den Herzen unzähliger Fans unsterblich gemacht. Seine Art, seine Mimik, seine Gestik - all das machten den Komiker einzigartig und unnachahmlich. Doch Hans-Joachim Heist, dessen körperliche Ähnlichkeit zu Heinz Erhardt alleine schon erstaunlich ist, meistert diese schier unlösbare Aufgabe auf brillante Art und Weise. Unter dem Motto "Noch`n Gedicht" bietet er einen Querschnitt durch die schönsten Reime und Wortspielereien des Großmeisters. Verschmitzt, spitzbübisch und fantasievoll.

Der Eintritt beträgt in der Kategorie I an der Abendkasse 28 Euro und im Vorverkauf 26,30 Euro. 21,90 Euro im Vorverkauf und 23 Euro an der Abendkasse kostet das Ticket in der Kategorie II. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen erhalten Interessierte beim event-theater e.V. per Telefon unter 03381/793277 oder per E-Mail an info@event-theater.de sowie im Netz unter www.event-theater.de .