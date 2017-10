Tickets für Weihnachtskonzerte

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) 2015 erhielten die Havelländischen Musikfestspiele den Brandenburger Tourismuspreis - damals noch unter der Führung von Frank Wasser, der dieses Projekt aufgebaut hat. Anfang 2016 erfolgte der Wechsel in der Geschäftsführung vom Vater zur Tochter. Madleen Fox, die zuvor schon mit ihrem Vater an den Havelländischen Musikfestspielen gearbeitet hat, lenkt seitdem erfolgreich die Geschicke der Musikreihe. Zusammen mit Isabell Jankowski, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, blickt die Chefin zurück auf die Sommersaison und gibt einen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608446/

"Nichts ist ins Wasser gefallen", berichtet Isabell Jankowski und bezieht sich auf die sommerlichen Open-Air-Veranstaltungen der Musikfestspiele. Bei diesem doch sehr wechselhaften Sommerwetter eine reife Leistung. Auch das Publikum wusste das zu schätzen und erschien zahlreich.

Trotzdem die Temperaturen langsam kälter werden und in den Regalen der Supermärkte schon die ersten Spekulatius und Dominosteine stehen, denken noch nicht viele Menschen an Weihnachten. Wer allerdings eines der Weihnachtskonzerte der Havelländischen Musikfestspiele besuchen möchte, der sollte sich ranhalten mit dem Ticketkauf. So gibt es für das Konzert auf Schloss Nennhausen am 2. Dezember nur noch sehr wenige Karten, und auch die anderen Weihnachtskonzerte sind schon stark nachgefragt. Zum ersten Mal sei man im Dezember in der Kirche in Kleßen zu Gast. "Da wird es auch Plätzchen und Glühwein geben", verspricht Madleen Fox. Für weihnachtliche Klänge sorgen in Kleßen Oliver Lakota und Michaela Kácerková mit Trompete und Orgel.

Ein jazziges Weihnachtskonzert verspricht Madleen Fox für den 10. Dezember auf dem Landgut Stober in Groß Behnitz. Mathias Wacker und Friends werden den Bogen von klassischen Weihnachtsliedern bis zu modernen Popsongs spannen. Jazzig wird es an selber Stelle auch schon am 5. November, wenn das Landesjugendjazzorchester gleich mit zwei Big Bands anreist. Im Rinderstall spielt dann nicht nur das eigentliche Landesjugendjazzorchester, sondern auch die Junior-Big-Band. Unterstützt werden die jungen Musiker von den Young Voices Brandenburg. "Es wird ein Konzert für die ganzen Familie", verspricht Isabell Jankowski. "Wir bieten auch Schüler- und Studentenrabatte an", weist Madleen Fox hin. Diese seien im Sommer gut angenommen worden.

Eine schöne Tradition haben mittlerweile die eintrittsfreien Konzerte in den Havelland-Kliniken. Nach dem Konzert im Frühjahr in Nauen, stehen nun das Rathenower Klinikum bzw. das Seniorenpflegezentrum im Mittelpunkt. Am 28. und 29. Oktober ist es in diesem Jahr wieder soweit, und auch für das kommende Jahr sind diese besonderen Konzerte wieder fest eingeplant. "Da kommen nicht nur die Patienten oder Bewohner, sondern auch viele von außerhalb", schwärmt Madleen Fox von der Veranstaltung.

Die Planungen für das kommende Jahr sind schon in vollem Gange. Ein Schwerpunkt wird 2018 auf dem französischen Komponisten Claude Debussy (1862-1918) liegen, dessen Todestag sich dann zum 100. Mal jährt. Einige der Spielorte, vor allem die Schlösser der Region, sind als feste Instanzen und Partner schon als Spielorte eingeplant. Aber die Havelländischen Musikfestspiele sind auch immer wieder auf der Suche nach neuen Plätzen für ihre Konzerte. 2017 ist die Kirche in Kleßen erstmalig dabei, für 2018 wird Spaatz das erste Mal Gastgeber sein.