Manchester (dpa) Die britische Premierministerin Theresa May steht zu Beginn des Parteitag der britischen Konservativen unter Druck. Die Polizei rechnet bei der viertägigen Konferenz, die am Sonntag in Manchester beginnt, mit Tausenden Demonstranten. Viele wollen gegen die Sparpolitik der Regierung und den Brexit auf die Straße gehen.

Die Regierungschefin will sich Berichten zufolge vor allem auf innenpolitische Themen konzentrieren, doch es gilt als wahrscheinlich, dass der Ausstieg des Landes aus der EU die Parteikonferenz dominieren wird. Trotz zaghafter Fortschritte gestalten sich die Verhandlungen mit Brüssel zäh.

May gilt seit dem schlechten Abschneiden bei der Parlamentswahl im Juni als angezählt. Aus gefährlichster Herausforderer wird Außenminister Boris Johnson gehandelt. Mit Spannung wird die Rede von Johnson am Dienstag erwartet. Er legte am Samstag in einem Zeitungsinterview Forderungen für die Brexit-Verhandlungen vor. Es ist bereits das zweite Mal, dass Johnson die Premierministerin mit öffentlichen Brexit-Vorschlägen düpiert.