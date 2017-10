Wandertour, Dorfhistorie und ein kleines bisschen mehr

artikel-ansicht/dg/0/

Rädigke (MZV) Es ist schon eine gute Tradition geworden: Einmal im Jahr führt Bernd Frederich über den Literaturweg der Bibliothek Rädigke "Spur der Lesesteine". Dieser besteht schon seit sechs Jahren, wurde früher als "Rentnerrunde" bezeichnet. Es ist also ein kleiner Spaziergang rund ums Dorf, bei dem von Frederich einige Informationen zu den literarischen Texten gegeben werden, die in die Fliesen auf den Steinen eingebrannt sind. Dazu gibt es ein paar Hinweise auf die Höhepunkte von Rädigke und etwas Dorfhistorie. Vor allem aber können die Mitwanderer zwischen den Lesesteinen ganz viele komische Gedichte hören, die sich immer auf die umgebende Landschaft beziehen. Dafür hat Frederich extra einige neue lustige Verse auswendig gelernt. Nach so viel geistigen Genüssen dürfen auch die kulinarischen nicht fehlen: Gegen 12.00 Uhr startet im Hof des Gasthofes Moritz ein reichhaltiges Herbstbüfett.