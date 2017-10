Angst vorm schwarzen Mann

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland/Mittelmark (MOZ) Die vermeintliche Angst vor dem schwarzen Mann sitzt tief. In Romanen von Stephen King ist derweil von einem bösen Mann in Schwarz die Rede. So auch in der Romanverfilmung "Der dunkle Turm", die im August in die Kinos kam. In deutschen Landen besteht seit jeher beim schwarzen Schornsteinfeger allerlei Aberglauben. In der Regel sieht man in ihm aber einen Glücksbringer.

Nur weil jemand im Gesicht und auf der Arbeitskleidung mit Ruß stark verschmutzt ist, müsste man nach einer Begegnung oder Berührung eigentlich weder Glück noch Unglück erwarten. Doch der Glaube sitzt tief, dass klassische Schornsteinfeger irgendwie die Dinge zu Gunsten anderer beeinflussen könnten. Der Ursprung dieses Aberglaubens bleibt nicht wirklich erklärt. Es kursieren einige Versuche. Wer sich nun auf die Suche nach dem Ursprung der Furcht vor dem Schwarzen Mann begibt, landet bei der Recherche womöglich ebenso bei Schornsteinfegern.

Allgemein wird auf komplexe Weise versucht, das "Schorn-" im Wort aus der althochdeutschen Sprache herzuleiten, wodurch ein Zeitraum von etwa 750 bis 1050 gemeint ist. Direkter ginge es aus dem Slawischen, was augenscheinlich aber noch nicht Einzug in die Forschung hielt. Sonst würde es sicher auch bei der Etymologie zum Begriff Schornstein auf Wikipedia.de stehen. Derweil kann man bei Übersetzung des Adjektivs schwarz ins Polnische (czarny/zu lesen wie tscharni) und ins Tschechische (cerna/tscherna), auf den Gedanken kommen, dass das "Schorn-" eher aus dem östlichen Sprachraum stammen könnte. Im Sorbischen, das noch heute im Südosten Brandenburgs und in Sachsen gepflegt und gesprochen wird, heißt es übrigens corny (tschorni), wenn von schwarz die Rede ist. Und ein verrußter Stein ist ja schwarz wie ein Schornsteinfeger. Passender Weise überliefert die Geschichte des Mittelalters auch einen Bösen, der laut Wikipedia-Angaben den Namen Czorneboh, Czarnobóg bzw. Tschernebog getragen haben soll. Im lateinischen Original als Zcerneboch bezeichnet. Die Erwähnung geht auf den Chronisten Helmold von Bosau zurück, ein Mann des christlichen Gottes und des 12. Jahrhunderts.

Ihm ist die Chronica Slavorum (Slawenchronik) zu verdanken, die die Missionierung ab dem 10. Jahrhundert schildert: "Dabei beschreibt Helmold recht genau die Religion, Kultur und Gesellschaft der heidnischen Stämme östlich der Elbe, die in der modernen Forschung als Elb- und Ostseeslawen bezeichnet werden", wie es auf Wikipedia.de zum Chronisten heißt. Und eben jener lässt die Nachwelt wissen, "dass die Slawen nach den Opferritualen zum Festmahl zusammenkämen, eine Schale herumgehen ließen und dabei Trink- und Segenssprüche ausbrächten. Sie glaubten nämlich, dass alles Glück von einem guten, alles Unglück von einem bösen Gott gelenkt werde." Daher würden sie den bösen Gott in ihrer Sprache Diabol oder Zcerneboch nennen, was schwarzer Gott heißen soll. Einen entsprechenden weißen bzw. guten Gott nannte Helmold von Bosau nicht. Gäbe es ihn, hieße er im Sorbischen wohl so ähnlich wie Belyboh.

"Boh" ist die Übersetzung für Gott, das sorbische "bel" kann man mit weiß übersetzen. Zu finden im sorbisch-deutschen Online-Wörterbuch auf www.boehmak.de. Geläufig ist in diesem Zusammenhang vielleicht die Übersetzung des Ortsnamens Weißwasser (Oberlausitz/Bundesland Sachsen), auf Sorbisch: Bela Woda. Natürlich gibt es auch ein Corna Woda, allerdings als Schwarzbach im brandenburgischen Landkreis Oberspreewald-Lausitz.

Wo mutmaßlich weiße und schwarze Aura auf slawische Ortsnamen übertragen wurde, könnten Geomanten und Esotheriker womöglich ein spannendes Forschungsfeld vorfinden. Dass Belzig im Land Brandenburg mit nicht irdischen Kräften in Verbindung stehen könnte, wäre hoch spekulativ. Tatsächlich hat es aber in der Vergangenheit einige Versuche gegeben, den Ortsnamen von jener weißen slawischen Gottheit herzuleiten, die Helmold von Bosau aber nicht genannt hatte. Immerhin ist die mittelmärkische Kreis- und Burgstadt inzwischen eher als Luftkurort bekannt. Da tat sich einiges zum Guten. In Bad Belzig, so der offizielle Name seit 2010, kann man nun sogar in einer Steintherme baden. Da fühlt man sich richtig wohl.

Wer nun abergläubische Gedanken hegt, dass ein Belyboh oder Belbog in Bad Belzig das Weiße bzw. Gute fördert, muss dann auch eine böse bzw. schwarze Macht als real in Betracht ziehen. So gibt es einen Ort in der Ukraine, in dem man unter diesem Schwarz-Weiß-Gesichtspunkt wohl besser nie ein Atomkraftwerk gebaut hätte.