MOZ.de startet mobilfähig und mit neuem Design

Frankfurt (Oder) (MOZ) Raum zum Denken, Luft zum Atmen - Das benötigt guter Journalismus. Diesen Platz gestehen wir unseren redaktionellen Inhalten künftig auf einer komplett umgebauten, neu gestalteten Internetseite zu. MOZ.de ist moderner, klarer strukturiert und macht nun auch auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine gute Figur. Ob Texte, Fotos oder Videos – all das passt sich Ihrem Gerät nun an, egal, wie groß der Bildschirm ist.

Vollendete digitale Form

In vielerlei Hinsicht sollen die Erfahrungen positiv und abwechslungsreich sein, die Nutzer auf unserer Internetseite sammeln. Brisante Themen, ob lokal oder überregional, werden optisch hervorgehoben. Themenspeziale, Meinungsbeiträge, Interviews, Analysen, Live-Blogs und Ticker – wir lenken Ihren Fokus auf das, was Sie interessieren könnte. Dabei sind der digitalen Welt kaum Grenzen gesetzt, fundiert recherchierte Beiträge aus der Printzeitung werden bei uns um multimediale Elemente ergänzt und erweitert.

Online sein heißt, interaktiv sein

Beliebte und oft geklickte Inhalte wie unsere Bilderstrecken und Videos sind jederzeit verfügbar und lassen sich leicht mit Familie und Freunden in den Sozialen Netzwerken teilen. Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter, verpassen Sie keine aktuellen Meldungen mehr. Platz für guten Inhalt schließt Raum für Debatten ein. Registrieren Sie sich und kommentieren Sie mit. Sie wollen uns direkt anschreiben oder anrufen? Kein Problem, auf unserer Kontaktseite finden Sie Ihre Ansprechpartner.

Einfaches Layout

Die Fotos und die Schrift wirken größer, die Navigation wurde entschlackt. Wir bieten Ihnen auf den ersten Klick die meistgenutzten Rubriken und erleichtern Ihnen die Personalisierung Ihrer Seite, indem Sie sich einfach auf der Startseite Nachrichten aus Ihrer Region anzeigen lassen können. Nutzen Sie die Suche, um nach Artikeln, Fotos und Videos Ausschau zu halten, die Sienteressieren.

Kleiner Klick, großer Schritt

Die Märkische Onlinezeitung ist das Nachrichtenportal für Brandenburg und deckt ein weites Gebiet rund um Berlin ab: Von Eisenhüttenstadt und Beeskow bis in die Uckermark und von Frankfurt (Oder) über den Barnim bis in den Speckgürtel Berlins. Wir haben MOZ.de kräftig aufgeräumt. Anfangs werden Sie sich neu orientieren, wenn Sie durch die Seiten, Artikel und Fotos stöbern. Erzählen Sie uns, was Sie dabei denken. Fehlt Ihnen etwas? Teilen Sie Ihre Erfahrung mit uns und schreiben Sie an: digital@moz.de