Enttäuschung nach dem Abpfiff

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1608619/

Der Gastgeber lag schnell mit 0:2 im Rückstand. Neben vergebenen Siebenmetern, sündigten die Gastgeber auch bei weiteren Großchancen. Die Gäste bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Sie waren beim Abschluss etwas cleverer als die Heimmannschaft. Der gefährlichste Angreifer des 1. SV Eberswalde, Moritz Assmann, bekam eine Sonderbewachung und konnte sich nicht richtig ins Angriffsspiel einbinden. Der Rückstand der Barnimer blieb bis zum Halbzeitpfiff bei vier Toren. Beim 10:14 ging es in die Kabine zur Halbzeitpause. Die Gäste aus dem Süden Brandenburgs waren nicht besser, sie waren einfach nur cooler beim Nutzen ihrer Torchancen und erarbeiteten sich damit die klare Halbzeitführung.

Die Gastgeber begannen die zweite Halbzeit stark und kamen auf 14:16 heran. Doch durch zwei Zeitstrafen gegen die Gastgeber wurde die Aufholjagd gebremst. Daniel Rethfeldt musste dann nach der dritten Zeitstrafe und der damit verbundenen Roten Karte die Spielerbank verlassen. Das Spiel wurde in der zweiten Halbzeit etwas kämpferischer. Zahlreiche Unsauberkeiten und Fouls machten es den Schiedsrichtern nicht einfach. Negativer Höhepunkt war die Blaue Karte für Franz Henkelmann aus der Gästemannschaft. Er muss mit einer Sperre von mindestens zwei Spielen rechnen. "Die Disqualifikation ist berechtigt", war sein Kommentar nach dem Spiel.

Trainer Torsten Raeck versuchte mit allen Möglichkeiten, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Doch es half nichts. Das Team von Torsten Raeck erkannte etwa fünf Minuten vor dem Ende, dass die Entscheidung gefallen war. Mit 21:26 verloren sie ihr zweites Heimspiel. "Wir müssen einfach nur das Tor treffen", so der Trainer nach dem Spiel. Das nächste Spiel findet am Sonnabend in der heimischen Westendsporthalle in Eberswalde statt. Gegner ist dabei die Mannschaft des HC Spreewald.