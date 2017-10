La Marche gewinnt Creole-Wettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter Band La Marche hat am Freitag in Potsdam den Vorentscheid des creole Festivals gewonnen. Die sechsköpfige Gruppe, die ihre äußerst tanzbare Musik selbst "Zickenumpa" nennt, konnte sich bei der Jury im Waschhaus Potsdam gegen drei Bands aus der Landeshauptstadt durchsetzen. Mit dem Sieg im Vorentscheid gewinnt die Gruppe einen Auftritt beim bundesweiten Festival creole im November in Hannover.