Kreistadt prüft Ausgabe für Sozialarbeiter

Seelow (MOZ) "Wir sind uns einig geworden" erklärte Seelows Bürgermeister Jörg Schröder nach der Beratung zur Jugendsozialarbeiter 2018/19 am Freitag: "Gemeinsam mit dem Landkreis sowie mit den Schulen und Einrichtungen möchten wir als Stadt eine lebendige, jugendgemäße und den Interessen der Kinder und Jugendlichen geprägte inhaltsvolle Arbeit gestalten", so Schröder. Zum einen werde sich Seelow um die für den Sozialbereich Ost vom Kreis eingeplante flexible Stelle bewerben. Zum anderen werde geprüft, wie auch die Schulsozialarbeiter der Grund- und der Oberschule für die freie Jugendarbeit eingesetzt werden könnten. Zudem werde bis zum 10. Oktober die Möglichkeit geprüft, im Stadthaushalt Mittel für die Finanzierung der fehlenden 1,25 Stellen für den weiteren Betrieb der beiden Jugendeinrichtungen der Kindervereinigung und des CVJM Oderbruch einzustellen. Dieses Finanzkonzept werden die Seelower Stadtverordneten dann zur gemeinsamen Ausschussberatung am 21. November beraten.