Garzaus Rittergut und jüdische Zwangsarbeit

Müncheberg (MOZ) Eine Geschichtsstunde besonderer Art wird erleben, wer am Donnerstag, 19 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerzentrums Platz nimmt. Dorthin lädt die Geschichtswerkstatt Rehfelde zu einer Lesung "Das Rittergut Garzau und jüdische Zwangsarbeit" ein. Denn während vielen beim Namen Garzau gegenwärtig zunächst nur die wiederhergestellte Feldsteinpyramide einfällt, gibt es doch auch weniger erfreuliche Kapitel im Ort.

Die beiden in Rehfelde lebenden Autoren, die Historikerin Dr. Erika und Ehepartner Gerhard Schwarz, legen damit ein weiteres, detailreich recherchiertes, hochinteressantes Werk vor, das eine weitgehend unerforschte Seite von Garzau spiegelt. Wie bereits in ihrem ersten Buch "Rehfelde. Ein Dorf auf dem Barnim" haben die Verfasser dabei längst nicht nur dieses eine Rittergut im Blick, sondern schauen weit über den "Tellerrand". So befassen sie sich über Garzau hinaus mit der Geschichte der Region und dem Schicksal einer Vielzahl jüdischer Familien.