Stolz auf das sanierte Domizil

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Die Wiedereröffnung ihres Vereinsraumes feierten die Mitglieder des Siedlervereins Rudolfshöhe am Sonnabend. Das in den 1970-er Jahren erbaute Siedlerheim war in den vergangenen Monaten saniert worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608628/

Der Siedlerverein hatte im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (Leader) eine Förderzusage erhalten. 40000 Euro sollten die Erneuerung von Fußboden und Eingangstür des Vereinshauses kosten. 25 Prozent der Summe, also 10000 Euro, hatte der Verein als Eigenanteil aufzubringen, mit 30000 Euro wollte das Land die Maßnahmen unterstützen. Doch als die Arbeiten abgeschlossen und die Fördersumme zur Auszahlung kommen sollte, war guter Rat teuer. Weil der Verein einen Fehler in der Ausschreibung gemacht, die Aufträge nicht europaweit, sondern lediglich regional ausgeschrieben hatte, verhängte das zuständige Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung gegen ihn Sanktionen. 6500 Euro wurden von der zugesagten Förderung gestrichen.

"Wir wären wahrscheinlich zahlungsunfähig, wenn uns die Firmen nicht die Materialien gespendet hätten", sagt Andreas Döhring, seit 2005 Vorsitzender des Siedlervereins. Denn allein mit den Mitgliedsbeiträgen - 30 Euro pro Jahr - hätten die 66 Frauen und Männer des Vereins die fehlende Summe nicht ersetzen können. Ein Antrag der Siedler auf einen Zuschuss von der Stadt soll in diesem Monat von der Stadtverordnetenversammlung entschieden werden. Es sehe ganz gut aus, machte Bürgermeister Burkhard Horn (Linke) den Vereinsmitgliedern am Sonnabend Hoffnung. Der Antrag habe die Ausschüsse bereits passiert. "Es hat sich kein Stadtverordneter gegen den Zuschuss ausgesprochen", teilte er mit. "Die Stadtverordneten haben erkannt, dass es sich hier um eine Notsituation handelt und was der Siedlerverein in den über 100 Jahren seines Bestehens für die Stadt geleistet hat", erklärte der Bürgermeister. Insgesamt sei die Stadt Werneuchen mit über zwei Millionen Euro aus dem Fördertopf zur Entwicklung des ländlichen Raumes "gut bedient worden", sagte Horn. Allerdings merkte er in Richtung Landesamt kritisch an, "dass vom Fördermittelgeber immer wieder neue Hürden aufgebaut werden".

SPD-Landtagsabgeordnete Britta Müller erklärte, dass insgesamt 14 Millionen Euro aus der so genannten Leader-Förderung in den Barnim geflossen seien, "auch in kleine Projekte, die sonst nicht gefördert werden können", sagte sie. Dass die 66 Vereinsmitglieder 10000 Euro für die Sanierung des Siedlerhauses aufgebracht hätten, sei "eine riesige Leistung", würdigte die Sozialdemokratin den Zusammenhalt unter den Siedlern. "Es ist ein Glück, dass sie fast alle Gewerke im Verein haben", stellte sie fest. So wurden nicht nur Fußboden und Eingangstür erneuert, sondern auch gleich noch die beiden Räume einer Verjüngungskur unterzogen.

Gabriele Neumann vom Vorstand dankte allen, die den Verein so tatkräftig unterstützt haben - zu allererst Andreas Döhring. Der Vorsitzende erhielt eine Ehrenurkunde in Anerkennung seiner Leistungen als "unermüdlicher Organisierer und Meister von Sanierungsarbeiten für das Wohl des Siedlervereins".

Mit einem Geschenk bedacht wurde auch Norbert Schleusener. Der Bauingenieur und Projektmanager hatte Gabriele Neumann beim Ausfüllen der Förderanträge beraten und unterstützt. "Ohne Deine Hilfe hätte ich wahrscheinlich alles hingeschmissen", vermutete Gabriele Neumann und dankte dem Werneuchener herzlich.