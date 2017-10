Wettbewerb mit 19 Nachwuchs-Teams

artikel-ansicht/dg/0/

Prötzel (MOZ) "Wir brauchen nicht mehr zu üben, Wir haben eine Mannschaft von zehn Leuten, die es drauf haben", sagte Mario Strehmann, Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Prötzel, die am Sonnabend auf einer Wiese unweit des Schlossesdas jährliche Feuerwehrfest ausgerichtet hat. Dazu gehört der traditionelle Wettbewerb in der Königsdisziplin der Feuerwehren: Löschangriff Nass mit einer Lauf-Distanz von 100 Metern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608629/