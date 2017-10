Doppelter Brückenbau angekündigt

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die polnische Seite plant den Bau einer Straßenbrücke über die Oder ab 2021. Darüber informierte Seelows Bürgermeister Jörg Schröder beim Nahverkehrsgespräch zum Ostbahnjubiläum am Sonntag in Gusow. In Gesprächen mit dem Bürgermeister von Seelows Partnerstadt Kostrzyn/Küstrin, Dr. Andrzej Kunt, habe er erfahren, dass die polnische Straßenbrücke zum selben Zeitpunkt gebaut werden soll wie die von deutscher Seite geplante Eisenbahnbrücke. In der kommenden Woche will er diese Information präzisieren. Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert will weitere Erkundigungen einholen, um nächste Schritte vorzubereiten.