Artistik, Spaß und Vier-Gänge-Menü

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Dinner for fun - das gemütliche Verzehrtheater gastiert erneut in Märkisch-Oderland. In diesem Jahr wieder in Eggersdorf an der Ecke Mittelstraße/Altlandsberger Chaussee und somit auch dort, wo alles begann. Es ist inzwischen die neunte Saison. Sabrina Bienas und Dave Blundell haben es auch in diesem Jahr geschafft, ein buntes und sehr anspruchsvolles Programm zusammenzustellen.

Schöner Abend: Das Dinner for fun gastiert derzeit in seiner neunten Saison in Petershagen-Eggersdorf.



© MOZ/Edgar Nemschok