Puppentheater mit Dinosauriern

Eberswalde (MOZ) Als Mega-Dino-Live-Show ist es auf den Plakaten angekündigt. Schreckliche Echsen zum Anschauen, Anfassen und sogar mit der Möglichkeit auf ihnen zu reiten. Die Schaustellertruppe, die mit diesem Konzept durch die Lande reist kommt aus Franken. In ihren beweglichen Dinosauriern stecken entweder Roboter oder auch Menschen - wobei letztere Variante noch am echtesten wirkt. Noch bis Mittwoch ist das Ganze auf dem Parkplatz hinter Kaufland zu erleben. Am Sonnabend war der Auftakt.