Vom Jakobsweg in den Bäckergarten

Lichterfelde (MOZ) Das Leben nimmt häufig unverhoffte Wege und Wendungen. Und mit etwas Glück erreichen wir einen Hafen, der Träume in Erfüllung gehen lässt. Einen solchen Ankerplatz und zugleich die Verwirklichung ihres Lebenstraumes, einer eigenen Galerie, hat Malerin Stephanie Turzer in Lichterfelde gefunden. Noch vor wenigen Jahren zog es die Künstlerin an die Ostsee, doch heimisch konnte sie dort nicht werden. "Im Grunde meines Herzens spürte ich immer einen Widerstand. Ich wollte nie hier weg", so die Pädagogin. Zu wohl habe sie sich in der Schorfheide gefühlt, gesteht Turzer. Am Sonnabend hat sie dort, im einstigen Bäckergarten an der Oderberger Straße, ihre Galerie eingeweiht und gleichsam die Türen ihres neuen Hauses für die Gäste geöffnet.