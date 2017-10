artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Wir bekommen die Wollstreifen von einer Firma aus Bayern, die Decken herstellt", erläuterte am Sonnabend Beate Blöck, Mitarbeiterin in der Weberei der Stephanus-Werkstätten in der Bad Freienwalder Beethovenstraße, einer von drei Betriebsteilen des Unternehmens mit Sitz in Altranft. Sie öffnete einen Karton und zeigte das Material, Reste aus deren Produktion. Die Beschäftigten schneiden die Endstücke ab und wickeln die Streifen farblich sortiert auf. Daraus stellen sie grobe von hand gewebte Kissen her, die reißenden Absatz finden. "Ein Knäuel für ein Kissen wiegt 620 Gramm", so Beate Blöck .

artikel-ansicht/dg/0/1/1608638/

20 Mitarbeiter und Ehrenamtliche sowie 95 behinderte Beschäftigte arbeiten im Betriebsteil Beethovenstraße der Stephanus-Werkstätten gGmbH. Das Haus unter der Leitung von Robert Dannenbring hat am Sonnabend seine Werkstätten und Dienstleistungsbereiche geöffnet. Viele Besucher strömten durch das Haus, besichtigten die Abteilungen oder genossen die Sonne im Garten, wo es Musik, Waffeln und Deftiges vom Grill gab.

"Wir bieten die Möglichkeit, sich anzuschauen,wie und in welchen Räumen die Beschäftigten arbeiten", sagte Robert Dannenbring. Eine Karte für jeden Gast und eine Werkstattzeitung halfen bei der Orientierung. Wer wollte, konnte selbst etwas ausprobieren. In dem Haus sind der Kreativteil der Werkstätten und Dienstleistungsbereich untergebracht. Im Erdgeschoss gliedern sich die Weberei, die Korbflechterei und die Keramikwerkstatt wie an einer Perlenschnur aneinander. Sie sind barrierefrei erreichbar. Zudem befindet sich dort der Speisesaal mit der Kantine, die Kaffee und Kuchen aus eigener Küche servierte. Die Betreuung der Veranstaltungen spielt eine große Rolle für die Kantine. Die Beschäftigten übernehmen den Abwasch, reinigen Sanitärbereiche, Flure und Umkleideräume.

Zudem gibt es einen Werkstattladen, in dem die Produkte verkauft werden. Manuela Masche bot zum Tag der offenen Tür auf einem kleinen Tisch im Hof zusätzlich Keramik aus der Werkstatt an. Sie arbeitet ehrenamtlich in der Werkstatt und betreut eine junge, blinde Frau. Im Keller waren die haustechnischen Dienste, die Hauswirtschaft und die Gärtnerei zu finden. Wer sich zurückziehen wollte, fand im Besprechungsraum einen Ort der Stille. Bänke und an eine Wand projizierte Bilder vermittelten den Besuchern Eindruck, sie seien in einer Kirche.