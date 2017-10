Krone, Trachten, knatternde Traktoren

artikel-ansicht/dg/0/

Sie waren im schönsten Mittagssonnenschein am Sonnabend zwischen Herrensee und Rehfelde nicht zu übersehen. So mancher lenkte kurz entschlossen sein Auto auf den Feldweg, um ein Ohr voll satten Knatterns, eine Nase voll Benzin geschwängerter Luft und mehr als einen Blick auf die historischen Landwirtschaftsmaschinen mitzunehmen.

Wie fast jedes Jahr stellten einige Freunde der alten Landtechnik Märkische Schweiz und Gäste von Berlin über Herzfelde bis zu Vertretern von Alt-Technik Schlaubetal ihr Können bei der althergebrachten Art des Pflügens unter Beweis. Der Rest kommentierte vom Feldrand her und fachsimpelte, während die Ehefrauen die Versorgung in Regie hatten.

Dann wurde weitergezogen, denn auch beim 10. Erntedankfest im benachbarten Rehfelde-Dorf ist alte Landtechnik im Umzug der Renner und diesmal sollte noch die Stroh-Strecke aufgebaut werden. Klein, aber fein ist das, was da auf dem Dorfanger Rehfelde-Dorf zelebriert wurde. Wie stets am letzten Sonnabend in September hatte der Dorfangerverein anno 1247 dieses organisiert. Und trotz Konkurrenz im benachbarten Zinndorf konnte sich "David" gegen "Goliath" behaupten, denn mit viel Eifer und wenig "Money" waren die 20 Mitglieder zuvor und währenddessen zugange.

Nach dem Gottesdienst gingen nicht nur 35 Traktoren, festlich geschmückt und teils mit Kremsern als Tender, auf Parade-Ehrenrunde. Auch 35 Torten harrten darauf, die Gaumen der Dörfler und Gäste auf der Festwiese zu verwöhnen. Dazu spielten die Eggersdorfer Dorfmusikanten, Clown "WiDu" wuselte herum und am Abend wartete noch ein Jubiläums-Feuerwerk.

Bei strahlendem Sonnenschein öffneten auch die Kinderbauernhöfe in Petershagen und Strausberg am Wochenende ihre Türen. Der Rote Hof hieß seine etwa 300 Besucher am Sonnabend zum herbstlichen Erntedankfest willkommen. Bei Kaffee, Kuchen oder Gegrilltem und umgeben von den tierischen Bewohnern ließ sich der Nachmittag genießen. Spielplatz, Bastelstrecke, Hüpfburg zogen hingegen die Sprösslinge magisch an, während andere lieber auf der hofeigenen Stute Josi herumgeführt wurden. Die ließ sich von dem Trubel nicht aus der Ruhe bringen. Bei den kleinen Gästen sorgte überdies Rainer Herzog vom Kindertheater Rasselbande mit Liedern und einem herbstlichen Mitmachprogramm für gute Laune.