Familienspaß auf der Wiese

Rauen (MOZ) Die Drachen haben es den Kindern und ihren erwachsenen Begleitern am Sonnabend leicht gemacht. In Kooperation mit den Wind tanzten 24 gekaufte und ein selbstgebasteltes Flugobjekt am blauen Himmel über dem Feld neben der Kita Heidehaus in Rauen. Der Förderverein hatte zu dem Fest eingeladen, für Musik, Kaffee, Tee und Kuchen gesorgt und mit diesem Mix den Nerv vieler Familien getroffen.

Nicole Kappel - seit vielen Jahren Mitglied im Förderverein, obwohl ihre Söhne, 12 und 18 Jahre alt, längst dem Kita-Alter entwachsen sind - begrüßte mit ihren beiden Jurymitgliedern jedes der Mädchen und Jungen auf der Wiese und stattete sie mit Startnummern aus. Dann galt es für das Trio die angeleinten Farbtupfer genau im Blick zu haben. Schließlich sollten jene gekürt werden, die am höchsten flogen, sich am längsten in der Luft hielten, am originellsten aussahen.

Einen perfekten Einkauf hatte Familie Pretz aus Rauen im Internet getätigt. Ihr Drachen, der, wie Papa Matthias sagt, beste Bewertungen hatte, bestätigte seinen guten Ruf. "Er ist sofort gestartet", freute er sich genauso über den Erfolg, wie seine Zwillinge Tessa und Lilly. Die beiden Fünfjährigen durften sich am Ende über den Preis für den am höchsten aufgestiegenen Drachen freuen und demnächst einen Familienausflug ins Fürstenwalder Spaßbad unternehmen.

Nicht so viel Glück hatte Jana Ebersbach mit ihrer zweijährigen Ida. Zwar mühte sich die Mutter redlich ab, aber der quietschgelbe Drachen wollte einfach nicht fliegen.

Mit einem strahlenden Lächeln verfolgte Sahra (5) Kunzendorf mit ihrem Papa Ulf das Tänzchen ihres überdimensionalen Schmetterlings in der Luft. "Ich passe auf, dass er nicht runter fällt", erklärte die Fünfjährige. Wenn doch, werde ihr Papa ihn aufheben und sie mit der Schnur in der Hand los flitzen, bis er wieder in der Luft ist.

Das Prozedere war auch bei Mina Weber (12) von Erfolg gekrönt. Ihr Uropa Herbert Kokosky hatte für sie ein Drachen gebastelt, der nicht nur hübsch aussah, sondern auch seinen Zweck erfüllte. Das brachte der Familie einen Gutschein für den Scharmützelbob ein.