Strahlend und ausdrucksstark

Altfriedland (MOZ) Auf Spurensuche jüdischen Lebens hat sich in diesem Jahr die deutsch-polnische Veranstaltungsreihe "Kulturbrücke über die Oder" begeben. Auch nach Altfriedland (Märkisch-Oderland), um dort auf die wenigen örtlichen und erinnerungsträchtigen Hinterlassenschaften aufmerksam zu machen. Dafür sorgte am Sonnabend das Abschlusskonzert der bereits zum 13. Mal veranstalteten Reihe "Musik im Kloster Altfriedland". Erfreulich, dass dazu eine größere polnische Reisegruppe angereist war. Voller Interesse lauschte auch sie den Klängen, die das auf die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts spezialisierte Ensemble "Concerto grosso Berlin" zu Gehör brachte.

Begeistert beklatschten vor allem die polnischen Gäste fast jeden Satz der Instrumentalstücke, beispielsweise der kurzen, straff musizierten Sinfonia à 5 für Streicher und Basso continuo von Salomon Rossi. Oder dessen Sonata für Violine und Traversflöte, die von Nicola Lienert in gedeckten Farben innig bewegt geblasen und vom warmgetönten Klang der Geigerin Beatrix Hellhammer zu einem farbenreichen Zwiegespräch geformt wurde. Ganz von weichen Flötentönen geprägt zeigte sich ebenso Johann Sebastian Bachs im gelösten Miteinander musizierte h-Moll-Suite BWV 1025 mit ihrem furios hüpfenden Badinerie-Finale.

Die thematische Klammer des Gebotenen bildete der hebräische Gebetsgesang "Hishki Hizki" (Stärke mein Begehren Tag für Tag), den die junge Sopranistin Viola Blache mit kristallklarer Stimme voller Leichtigkeit anstimmte. Altfriedland ist sie auf besondere Weise verbunden, denn sie ist die Enkelin der dort tätig gewesenen und letztjährig gestorbenen Organistin Dorothea Blache. In ihrer Kindheit verbrachte sie häufig die Ferien bei den Großeltern. Vielleicht waren es die Erinnerungen an die Vergangenheit, die ihren leuchtenden und strahlenden, verinnerlichten bis ausdrucksstarken Gesang zu so berührender Wirkung brachte.

Voller innerer Begeisterung trug Viola Blache "Col anesama" (Alles was Odem hat) von Christian Joseph Lidarti mit stimmlicher Raffinesse vor - genauso wie die verzierungsgespickte Bravour-Motette "Locutus est Dominus" des Alessandro Stradella. In Antonio Vivaldis geistlicher Motette "Nulla in mundo pax" (Es wird kein Friede in der Welt) trat sie in einen faszinierenden Koloraturenwettstreit mit der Violine, um schließlich das "Salve Regina" von Giovanni Batista Pergolesi hingebungsvoll anzustimmen. Begeisternde Begegnungen der entdeckungsreichen Art.