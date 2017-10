Endzeit, Nomaden und trinkfeste Serben

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Eberswalde hat Lust auf sein Filmfest. So scheint es zumindest. Denn am Sonnabend um halbelf sind viele ins Paul-Wunderlich-Haus gekommen, um sich im Rahmen von Guten-Morgen-Eberswalde (GME) einen Vorgeschmack auf die Provinziale geben zu lassen. Draußen wird das Gerüst aufgebaut, durch das die Besucher ab dem kommenden Wochenende zu den Vorführungen schreiten werden: das Tor zur Provinz - in jedem Jahr von einem anderen Künstler gestaltet. Diesmal ist es Antoinette.

Puppentrick in karger Landschaft: Der russische Animationsfilm Kukuschka (deutsch: Kuckuck) läuft am kommenden Sonntag. Einen Appetithappen gab es bei Guten-Morgen-Eberswalde.

Zum 14. Mal steigt der cineastische Wettbewerb in der Barnimer Kreisstadt. Festivalleiter ist Kenneth Anders. Er wird von Udo Muszynski scherzhaft als Provinzfürst vorgestellt. Anders erzählt den GME-Gästen, was neu sein wird bei der Provinziale 2017. So wird es am 8. Oktober eine Lange Nacht des Bauernfilms geben sowie den "Stachel", einen zusätzlichen Preis, ausgelobt von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Insgesamt werden in der Woche vom 7. bis zum 14.Oktober 46 Produktionen aus 19 Ländern zu sehen sein. "Kaufen Sie sich einen Festivalpass und schauen Sie so viel wie möglich", wirbt Kenneth Anders. So mache die Provinziale den größten Spaß. Der Pass kostet 45, ermäßigt 30Euro, die Einzelveranstaltungen sechs, ermäßigt vier Euro. Für alle, die sich einen Überblick über Filme und Rahmenprogramm verschaffen wollen, gibt es nun das druckfrische Provinziale-Magazin.

Die GME-Besucher am Sonnabend erhalten die ersten Hefte. Und sie kommen in den exklusiven Genuss von Bewegtbildhappen aus den vier Kategorien Kurzspielfilm, Kurzdoku, Lange Doku und Animationsfilm. Keine schmissigen Trailer, sondern ausgewählte Filmschnipsel.

Diese wirken mitunter ernst und düster. So präsentiert Sascha Leeske, Programmbeirat für die Kurzspielfilme, eine Geschichte über Erwachsenwerden und Identitätsfindung im biederen Tirol sowie einen Film über religiös motivierten Terror in Kenia. Almut Undisz, mitverantwortlich für die Animationsfilme, zeigt vier Ausschnitte. Darunter ein karger Western sowie ein Drama um Routine und Depression. Und auch der Film "Kukuschka" spielt trotz Niedlichkeitsfaktor in einer Endzeitwelt, in der die Figuren der Sonne hinterherwandern.

Die Kurzdokus, die Tim Altrichter vorstellt, sind schon etwas heiterer. Das trifft nicht zuletzt auf "Rakijada" zu. Der Film dokumentiert das hemmungslose Besäufnis bei einem Fest im trinkfesten serbischen Dörfchen Pranjani.

Und auch die Ausschnitte der langen Dokumentarfilme, die Kenneth Anders zeigt, kommen nicht mehr ganz so düster daher. Es geht unter andrem um neue amerikanische Nomaden und eine zurückgezogene deutschsprachige Minderheit in Argentinien, die wie im 18. Jahrhundert lebt.

Infos: filmfest-eberswalde.de