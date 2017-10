Oktober-GlÃ¼ck zum Anfassen

artikel-ansicht/dg/0/

Seit zehn Jahren gibt es das Frankfurter Oktoberfest auf dem Brunnenplatz. Abgesehen davon, dass Tausende Frankfurter dadurch mittlerweile ein Dirndl oder eine Lederhose im Schrank haben, ist es auch ansonsten eine Erfolgsgeschichte geworden. Von fünf Veranstaltungstagen in diesem Jahr waren vier schon Tage vorher ausverkauft. Das galt natürlich auch für den traditionellen Handwerkertag auf der Frankfurter Wiesn am Freitagabend.

Egal ob Mitarbeiter eines Autohauses, Elektriker oder Schornsteinfeger - alle hatten ihren Spaß. Wobei besonders letztere mit ihrer schwarzen Kluft nicht nur zum Feiern da waren. Immer wieder wurden sie angefasst, damit sie Glück bringen. "Je später der Abend, desto öfter passiert das", lachte Schornsteinfegermeister Raik Erdmann. Für alle die besonders viel Glück brauchen und denen das Anfassen nicht reicht, hatten die schwarzen Männer Goldmünzen dabei. "Glücksbringer" steht darauf.

Immer wieder traf man im Zelt auch Menschen die nicht mehr regelmäßig in der Oderstadt sind. Christian Zens etwa, bis Januar Kanzler an der Frankfurter Universität Viadrina und jetzt Kanzler an der Friedrich-Alexander Universität in Erlangen-Nürnberg. Der geborene Bayer feierte das Oktoberfest nicht etwa bei den Bajuwaren, sondern in der Oderstadt, "Freilich trifft man viele alte Freunde", meinte er lachend.

Auch Andreas Grahlemann mischte sich unter die Gäste. Früher Geschäftsführer am Klinikum in Frankfurt ist er heute für drei Kliniken im Landkreis Görlitz verantwortlich. "Von Zittau", seinem Dienstsitz, "nach Frankfurt ist es ja nicht so weit", sagte er und freute sich, Menschen zu treffen, die er sonst nicht oft sieht.

Eine kleine Kulturrevolution gab es auf dem Jubiläums-Oktoberfest. Zum ersten Mal wurde anstatt Paulaner-Bier Gerstensaft aus der Oderland Brauerei ausgeschenkt. "Wir waren uns sicher, dass das auch unsere Brauerei kann", sagte Mitorganisator Matthias "Matze" Duden. Regionalität werde wichtiger und bei den Veranstaltern herrsche nach dem Bier-Wechsel Zufriedenheit. Ausgesprochen positiv sah das auch Uwe Demmler, Geschäftsführer bei KDH. "Ich finde das wirklich gut, eine regionale Marke anzubieten, zumal das Bier schmeckt", sagte er.

Zufrieden schaute Michael Thieme durch die Reihen. Der Pressesprecher der Handwerkskammer freute sich über die vielen Gäste. "Unsere Handwerkerfirmen leisten Tolles, da sollen sie natürlich auch gut feiern", freute er sich über die ausgelassene Stimmung.