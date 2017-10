Ein Schwedt-Liebhaber erster Klasse

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (emw) In bester Laune hat Karl Grödel am Sonntag seinen 95. Geburtstag gefeiert. Der Ehrenvorsitzende des Seniorenvereins PCK hat das Jubiläum mit Freunden und Verwandten in der Schwedter Gaststätte "fey" gefeiert. Vier Kaffeetafeln waren dort festlich gedeckt. Die Gratulanten standen bisweilen Schlange, um ihre guten Wünsche und Blumen loszuwerden.

Gratuliert haben nicht nur die Kegelfreunde, Chorsängerinnen und ehemalige Arbeitskollegen, sondern auch Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl, der einen kurzen Plausch mit dem 95-Jährigen machte. Der Jubilar erfreut sich bester Gesundheit. Den Jahrgang 1922 sieht man ihm überhaupt nicht an. Das liegt alles an einer positiven Lebenseinstellung, ist Karl Grödel überzeugt. Den Empfang für seine Gäste hatte er mit starker Stimme fest in der Hand und sang ein regelrechtes Loblied auf Schwedt. Der Bürgermeister scherzte: "Ich werde dich als Marketingbotschafter für Schwedt engagieren."

Der gebürtige Sachse aus Böhlen war 1969 nach Schwedt gezogen. Da hatte er das Angebot bekommen, als Leiter der Kostenrechnung an das zu gründende Petrolchemische Kombinat zu wechseln. Seitdem schlägt sein Herz für das PCK. Auch als hochbetagter Rentner verfolgt er die Entwicklung des Unternehmens mit nicht nachlassender Neugier.

Karl Grödel war Hauptbuchhalter im PCK. 1988 ging er in den Ruhestand. Aber Ruhe in Form von Pause und Stillstand gibt es bei Karl Grödel nicht. Aus einer betriebseigenen Rentnergruppe heraus entwickelte sich nach der Wende der Seniorenverein PCK, dessen langjähriger und hochgeachteter Vorsitzender Karl Grödel war. Der Verein gilt mit rund 1200 Mitgliedern als der größte Seniorenverein Deutschlands. Er leistet eine vielfältige Arbeit für unterschiedlichste Interessen. Mit aufgebaut hat ihn Karl Grödel. Er hat das Herz auf dem rechten Fleck, gibt den Ton an und die Richtung vor. Das schätzten viele Vereinsmitglieder an ihm.

2006 wurde Karl Grödel mit dem Ehrenpreis des Schwedter Bürgermeisters ausgezeichnet. Stürmischer Applaus brandete damals im Saal auf, als sein Name vorgelesen wurde. Bei Karl Grödel kommt keine Langeweile auf. Er hat einen großen Freundeskreis, verreist gern und hat sogar die Rocky Mountains und Andalusien erkundet.

Außerdem spielt er gerne Theater. Er ist Mitglied der Bürgerbühne Schwedt unterm Dach der Uckermärkischen Bühnen. Noch bis vor Kurzem hat er seine Rollen gelernt und war pünktlich bei den Proben. Doch allmählich will sich der 95-Jährige von der Bürgerbühne zurückziehen. Das Gehör macht nicht mehr recht mit. An der gestrigen Kaffeetafel verkündete er: "Ihr müsst befürchten, dass ich 100 werde."