Einer nach dem anderen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1608648/

Einmal musste der Auftritt des 79-jährigen Hamburgers bereits verschoben werden. Am letzten Septembertag 2017, Sonnabend 20Uhr, in der Stadthalle des Familiengartens ist es nun soweit. Etwa 200 Gäste warten in den Stuhlreihen auf Fips Asmussen. Einige wenige decken sich an der Bar noch mit Getränken ein. Es ist vor allem die Generation Ü60, die sich früh die Plätze gesichert hat. "Er ist ja oft so ein bisschen deftig mit seinen Witzen", sagt Monika Hänsicke (74) aus Tornow. "Mein Geschmack ist das nicht so. Aber er findet ihn gut", ergänzt sie und deutet auf ihren Mann. Der Gatte (76) bestätigt, er habe den Fips vor zehn Jahren schon einmal gesehen und auch einen Tonträger von ihm.

Damit steht er nicht allein da. Sieben Millionen Platten, Kassetten und CDs hat Fips Asmussen Zeit seines Schaffens verkauft. "Witze am laufenden Band", "Von Vegesack bis Titisee" oder "Grobe Feinheiten" heißen drei von mehr als 25 Tonträgern plus mehrere Best-of-Alben - ein Repertoire, aus dem der Alleinunterhalter, der mit bürgerlichem Namen Rainer Pries heißt, immer noch schöpft.

Vereinzelt erreicht er damit auch jüngeres Publikum. Drei Männer und eine Frau um die30 haben es sich in einer hinteren Reihe bequem gemacht. Sie kommen aus Bernau und Angermünde und sind auf Empfehlung ihres gemeinsamen Freundes gekommen. Der habe Fips Asmussen schon live in Neubrandenburg erlebt und sei ein Fan.

Lange müssen sie alle nicht auf den Star des Abends warten. Pünktlich geht das Licht aus. Die Bühne bleibt erleuchtet. Ein Stehtisch, ein weiterer Tisch und ein Stuhl sind vor dem roten Vorhang zu sehen. Keine Requisiten. Fips aber beginnt nicht im Rampenlicht. Er kommt von der Seite und begrüßt die Gäste im Gang zwischen Bühne und erster Stuhlreihe. Eine kugelrunde Gestalt mit weißem Lockenkopf, die so winzig wirkt, dass sie kaum über die sitzenden Gäste hinüberblicken kann. "Nee ist schön hier in ...", beginnt er und stockt. Ein Gag, den er im Laufe des Abends mehrfach wiederholen wird. Irgendwann weiß er dann, dass er diesmal in Eberswalde gastiert und kündigt auch gleich an, dass der Dalai Lama demnächst auch in die Stadt kommen will. "Nur ist das für ihn nicht so einfach. Weißt du", sagt er. Schließlich müsse das Oberhaupt der Tibeter vom "Dach der Welt zum Arsch der Welt". Das Publikum jauchzt. Fips hat die Gäste von der ersten Sekunde an auf seiner Seite. Unaufgeregt geht er auf und ab und reiht einen Gag an den nächsten. Nur ganz selten macht er es schwieriger, indem er die Pointe einfach weglässt und der Witz mit Verspätung zündet. "Denkt ein bisschen alleine. Ich kann euch da nicht helfen", sagt der schwarz gekleidete Mann mit der bunten Weste und der Goldkette dann.

Irgendwann begibt er sich auf die Bühne, sitzt später lässig auf dem Tisch und lässt die Beine baumeln. Dann steht er auf, geht ein paar Schritte, nimmt auf dem Stuhl Platz, steht wieder auf. Es scheint, als bleibe Fips in Bewegung, um sich an sein Repertoire zu erinnern, das er komplett aus dem Stegreif vorträgt. Nur wenige Male gerät er ins Stocken, behauptet dann, dass er die Sache doch nicht erzählen könne, da sie zu "ordinär sei".

Das nimmt ihm niemand übel. Auch nicht die Tatsache, dass er in seinen Witzen über Politiker nicht unbedingt aktuell wirkt. Martin Schulz, Christian Lindner oder die AfD finden im Programm nicht statt. Dafür zieht er neben Angela Merkel und Ursula von der Leyen längst vergessene Köpfe wie Hans Eichel durch den Kakao oder bringt Kalauer über Genschers Ohren. Das entlockt zwar auch das ein oder andere Schmunzeln, wirkt aber vielleicht etwas eingestaubt.

Letztlich sind das aber nur Passagen aus den ersten 90 Minuten, die Fips allein bis zur Pause abspult. Von der Politik kommt der Komiker zu den eigenen Altersgebrechen, zur eigenen Ehe und selbstverständlich zum Sex. Klischees über Schwule oder Frauen lässt er nicht aus. Wer politisch korrekten Humor möchte, ist bei Asmussen falsch. "Eigentlich bin ich ein ganz netter Kerl. Wenn ich Freunde hätte, die könnten das bestätigen", sagt er.

Dabei darf man nicht vergessen, dass der kleine Mann auf der Bühne wie viele Comedians eine Kunstfigur erschaffen hat. Ihre Gags sind sein Geschäft. Erst neulich habe ihn jemand auf der Straße erkannt und wollte, dass er ihm einen Witz erzählt. Er weigerte sich. "Wenn du Vladimir Klitschko triffst, sagst du ja auch nicht, hau mir in die Fresse".