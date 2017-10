Sonne sorgt für Drachen-Rekord

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das erste Oktober-Wochenende gehört den Drachen. Am Sonnabend und Sonntag hat Christian Funk wieder an die Oderhänge bei Lebus geladen und vor allem am sonnigen Sonnabend kamen so viele wie nie.

Alles im Blick: Der riesige Krake war neben einer Biene Maja und einem Hummer am Sonnabend der Star der Lüfte an den Oderhängen zwischen Frankfurt und Lebus. Viele Besucher genossen das fantastische spätsommerliche Wetter.

Einen Drachen steigen lassen, kann man natürlich auch allein oder mit der Familie. Wenn viele andere dabei sind, die den Himmel mit bunten Tupfen versehen wollen, macht es aber anscheinend doppelt so viel Spaß, den Herbst zu begrüßen. Wobei es sich am Sonnabend und auch noch am Sonntagvormittag fast spätsommerlich anfühlte.

Sonne, angenehme Temperaturen und vor allem eine leichte Brise sorgten am Sonnabendnachmittag für einen Ansturm, den es so wohl noch nie gab, sagt Christian Funk, Organisator des Spektakels und Frankfurts bekanntester Drachenflüsterer. Nicht viele Quadratmeter blieben frei auf dem Feld zwischen Frankfurt und Lebus. Eine überdimensionale Biene Maja aber auch ein Hummer und ein Krake tummelten sich am Himmel.

Den besten Ausblick hatte wohl Ronny Zippan, Inhaber von Fischundmeer der mit seinem Verkaufswagen am Feldrand stand. "Das war wirklich ein schönes Bild", sagte er. "Nachdem die letzten Jahre in puncto Wetter zum Drachenfest nicht das ablieferten was man hoffte, war es in diesem Jahr wirklich toll." Neben dem Verkaufswagen köchelt über offenem Feuer die Fischsoljanka. "Ja auch die Geschäfte waren durchaus in Ordnung", freute sich der Fischspezialist.

Extra aus Pfaffendorf war Marcel Mondri mit Familie beim Drachenfest vorbei gekommen. Vor dem Start der bunten Flieger galt es für ihn erst mal die Leinen zu entwirren. Sohn Jerome freute sich über den Ausflug. Zumal sein Vater mit den Strippen-Problemen nicht allein war. Unter den kritischen Augen der Kinder, versuchten so manche Papas die Fluggeräte in die Luft zu transportieren. Das gelang, je nach Preisklasse des Drachens, mit einem flotten 30-Meter-Sprint bei preiswerteren Geräten, oder in dem man einfach stehen blieb und sich der Drachen fast von allein in die Lüfte hob. So wie bei Steffen Weiske, der wie festgenagelt auf dem Feld stand, während andere an ihm vorbei sausten. "Es macht einfach Spaß - auch als Erwachsener", so der Drachenfan.

Spaß beim Zuschauen hatte der frühere Olympiasieger und heutige Leiter des Schießsportzentrums Manfred Kurzer an seinem Schießstand. Freilich legten die Hobbyschützen nicht das Gewehr an, um die Drachen vom Himmel zu holen. Stattdessen wurde mit Pfeil und Bogen auf fliegende Scheiben geschossen. "Ab und zu trifft auch mal einer", meinte der Schießsportexperte mit einem Lächeln."Der Zulauf ist groß, der Sonntag wird für uns noch besser als der Sonnabend. Gestern war es zu windig", so Kurzer. Da hatten wohl alle mit ihren Drachen zu tun. Die Interessen sind halt unterschiedlich.