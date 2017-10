Wiedersehen zehn Jahre nach dem Abi

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der Abiturjahrgang 2007 war am Sonnabend zum traditionellen "Ehemaligentreffen" im Gymnasium auf den Seelower Höhen eingeladen. Ramona Ripp und Victoria Schreiber, die Hauptorganisatoren des Treffens, freuten sich, dass sich etwa die Hälfte der einst 103 Abiturienten dieses Jahrgangs in der Cafeteria eingefunden hatte. Und mit ihnen auch einige ihrer Tutoren: Katrin Rausch (ehemals Junghans, Petra Dräger, Detlef Schultke, Dagmar Jahns, Jeanette Seifert und Katrin Rausch.

Der stellvertretende Schulleiter Uwe Dengler sowie einige der Fachlehrer, die seinerzeit die Gruppen unterrichteten, ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, in Erinnerungen zu schwelgen. Das Treffen fand in einem Gebäude statt, dessen Grundsteinlegung die 2007er Absolventen lediglich noch erlebt hatten: in der Caféteria. Uwe Dengler erzählte den Teilnehmern denn auch, was sie in den vergangenen zehn Jahren dort alles so verpasst haben. So sind auch die Außenanlagen des Gymnasiums komplett umgestaltet worden. Ihr alter Hörsaal ist jetzt ein Technikraum und das Chemiecabinett entspricht nunmehr modernsten Ansprüchen. Die Digitalisierung hat die alte Seelower Penne auch erreicht und sorgt dafür, dass womöglich schon bald dort das schnelle Internet per W-Lan (kabellos) zu erreichen ist. Mit dem Nebeneffekt allerdings, dass die Schüler sich noch intensiver um ihre Hausaufgaben kümmern können und so manche Ausrede praktisch sinnlos wird. Denn auch von Zuhause aus können sich die Schüler in ihren Aufgabenbereich einwählen. Dengler erinnerte daran, dass erste vor zehn Jahren das iPhone vorgestellt wurde. Und dass 2007 auch mit "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" der letzte Band der Buchserie erschien, der für viele dieses Jahrganges bis dahin ein Wegbegleiter war.

Um noch einmal so richtig tief in die Zeit der Prüfungsängste vor zehn Jahren abtauchen zu könne, haben die Gymnasiumslehrer die Prüfungsarbeiten der Teilnehmer herausgesucht. Nun können die einstigen Schüler sie mit nach Hause nehmen. Denn die Vorschriften besagen, dass solche Prüfungsarbeiten nach zehn Jahren entweder an die Absolventen ausgehändigt oder vernichtet werden müssen.

Ramona Ripp bedankte sich bei Victoria Schreiber für die organisatorische Hilfe bei der Vorbereitung des Treffens. Dass die beiden so gut kooperieren konnten lag nicht zuletzt auch daran, dass Victoria Schreiber während ihres Studiums auch ihr Gymnasium aufgesucht hatte. Sie war dort in ihrer Referendarzeit tätig und ist nun Lehrerin für Deutsch und Geografie in Frankfurt/Oder.

Ramona Ripp ließ die einzelnen Gruppen der Tutoren noch einmal aufstehen. Von allen Gruppen waren etwa die Hälfte zu dem Treffen gekommen. Für manche wäre die Anfahrt viel zu weit gewesen, denn sie leben jetzt in den USA wie zum Beispiel Anne Kearnes, ehemals Hulitschke. Sie war lange Zeit eine der fleißigsten Redakteurinnen der MOZ-Jugendseite.

Der aktuelle Abiturientenjahrgang hatte einen Kuchenbasar vorbereitet, um mit dem Erlös seinen Abiball zu finanzieren. Da sie diesmal lediglich halb so viele Zwölfer sind als ihre Vorgänger vor zehn Jahren, brauchen sie auch keinen so großen Saal dafür. Der Jahrgang 2007 hatte noch in der Golzower Oderbruchhalle gefeiert.