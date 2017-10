Küstrin-Kietzer feiern Bahn und Übergang

artikel-ansicht/dg/0/

Küstrin-Kietz (MOZ) Die Küstrin-Kietzer hatten bereits am Sonnabend zum 150. Jubiläumsfest der Ostbahn geladen und erinnerten mit ihrem Fest zugleich auch an den 25. Jahrestag der Grenzöffnungen per Bahn und Straßenbrücke.