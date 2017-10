Einkaufswochenende mit gewissem Extra

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) CityHerbst im Zentrum, Geburtstagsfeier im SMC, verkaufsoffener Sonntag - wer am Wochenende erlebnisreich einkaufen wollte, hatte viele Gelegenheiten. Die Veranstaltung in der Innenstadt war vor allem am Sonnabend ein Erfolg, am Sonntag fehlte es an Angeboten und Besuchern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608657/

Von der großen Fernseh-Showbühne zum Auftritt ins Frankfurter Einkaufszentrum. So verlief das Arbeitswochenende von Schlagersänger Jay Khan. Mit seinem Auftritt bei Carmen Nebel am Abend zuvor und dem damit verbundenen Schlafmangel entschuldigte sich der Mädchenschwarm am Sonntagnachmittag für seine Augenringe. Bei seinem Auftritt im Rahmenprogramm des 24. SMC-Geburtstags konnte er nichtsdestotrotz viele Besucher begeistern. Während viele beim Vorbeischlendern stehenblieben, hatten sich einige auch eigens für ihn zum Einkaufszentrum aufgemacht. Sie kamen mit Fan-Shirts und großer Textsicherheit.

Zwei Tage lang feierte das SMC. Neben der Sonntagsöffnung war es vor allem das Kulturprogramm, das die Besucher anlockte. Besonders das Marionettentheater für die jüngeren Gaste kam dabei gut an.

Auch in der Innenstadt gehörte das Wochenende den Frankfurtern mit Einkaufs- und Bummellust. Foodtrucks mit besonderem kulinarischen Angebot und ein Flohmarkt lockten besonders am Sonnabend viele Besucher an. Auch die Aktionsstände der eingeladenen Landfrauen mit Korbflechten, Eselreiten, Sauerkraut-Reiben und einem handbetriebenen Korb-Karussell waren beliebt. "Leider konnten wir dieses Angebot am Sonntag aufgrund logistischer Probleme nicht mehr vorhalten", berichtete Robert Reuter, Event-Beauftragter bei der Messe und Veranstaltungs GmbH. Auch der Esel-Parcours, über den sich ein Besucher aus Tierschutz-Gründen beschwert hatte, fand am Sonntag nicht statt. Vor allem Besucher mit Kindern zeigten sich darüber enttäuscht. So wie die Mutter der siebenjährigen Melina, die schließlich am kleinen Bastelstand des Vereins Bassement ein Fadenbild herstellte - die einzige Aktion, die sich am Sonntag speziell an Kinder richtete.

Auch für die Händler auf dem Flohmarkt zeigte sich der Sonnabend als der klar bessere Tag. Auch wenn Sonntagmittag viel mehr Frankfurter in der Magistrale unterwegs waren als üblich, richtig viel verkauft wurde vor allem am Sonnabend. "Das lief richtig gut, heute ist es eher schleppend", meinte Händler Leslie Fratzke am Sonntag.

Diesem Urteil pflichtet Robert Reuter bei: "Wir sind zufrieden, aber der Sonntag hätte besser laufen können." Dafür verantwortlich macht er auch, dass zeitgleich Geschäfte in anderen Stadtteilen die Möglichkeit zur Sonntagsöffnung nutzten. Die Händler in Oderurm und Lenné-Passagen hatten sich hingegen nicht beteiligt. "Es war eine Premiere und wir werden das Potenzial weiter ausbauen", kündigte Reuter an. So wolle man unter anderem Kontakte zum Verband Pro Agro nutzen, mit dem man schon beim Hansestadtfest zusammenarbeitet.