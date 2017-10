Zwischen Arroganz und Rechthaberei

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Auch diese Bundestagswahl hat gezeigt: Dieses Land ist nicht einig. Der Osten sieht mittlerweile aus wie der Westen. Er riecht auch so. Aber der Schein trügt. Kaufhausfassaden, nagelneue Autobahnen und sogar die sinkende Arbeitslosigkeit sind nicht wichtig, wenn es um die Gefühle der Ostdeutschen geht. Die übrigens derzeit ein Untersuchungsgegenstand erster Ordnung sind. Vor allem der ostdeutsche Mann und sein rechtes Wahlverhalten werden erforscht.

Es stimmt, im Osten des wiedervereinigten Landes fühlen sich viele nicht wertgeschätzt, nicht den Westdeutschen gleichwertig, nicht genug berücksichtigt, wenn es um die Verteilung der materiellen Güter geht. Und es ist ja wahr, dass die Ossis enorme Leistungen vollbracht haben, als ihre Wirtschaft, ihre Gewissheiten, ihr Leben völlig umgekrempelt wurden. Vergessen wird häufig, dass sie das drastische Ende ihrer Volkswirtschaft selbst gewählt haben. So war es nicht gedacht, als man Kohlschen Heilsversprechen glaubte. An Warnungen herrschte zwar seinerzeit kein Mangel. Aber für das Selbstwertgefühl ist es nun mal besser Betrogener zu sein.

Es gehört auch zur ostdeutschen Realität, dass sich das Eigentum an Grund und Boden höchstens ausnahmsweise in ostdeutschen Händen befindet. Und ja, Angehörige westdeutscher Eliten holen mittlerweile ihre Bekannten aus dem Westen nach und verstellen den Ostdeutschen die Aufstiegsmöglichkeiten. Der Arroganz westdeutscher Macht steht allerdings sehr oft die Rechthaberei der Beleidigten in den immer älter werdenden neuen Ländern gegenüber.

Am schlimmsten sind die Minderheiten, die sich für "das Volk" halten und damit meinen, dass nur ihre Meinung zählt. Und die Beschwerde, "die da oben" würden sich nicht um die Ossis kümmern, offenbart vor allem eines: Untertanengeist und ein krudes Staatsverständnis.

Und bevor es zu einseitig wird: Dass die AfD im Osten 20 Prozent geholt hat, kann man immerhin noch erklären. Auch wenn die Erklärungen deprimierend sind. Wie aber kommen zwölf Prozent für die Rechtsalternativen in Bayern und Baden Württemberg zustande? Wenn das nicht genauestens analysiert wird, kommt es wohl doch noch zur wirklichen deutschen Einheit. Dann gibt es gleiche Renten, auch im Westen neue Autobahnen und ein angeglichenes Wahlverhalten. In einig Dunkeldeutschland.