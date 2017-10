Jubiläumsfest für die Ostbahn

Ostbahnjubiläum in Golzow, Gusow und Küstrin-Kietzer Fest

Ein Wochenende im Zeichen der Ostbahn. Anlässlich des 150. Jahrestages der Eröffnung der Strecke Gusow-Berlin gab es am Sonntag in Gusow, Werbig, Golzow und Alt Rosenthal Veranstaltungen. Am Bahnhof Küstrin-Kietz wurde die Ostbahn am Sonnabend im Rahmen des Dorffestes gewürdigt. © MOZ / Ulf Grieger