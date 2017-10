artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Ein Schaden von etwa 80 000 Euro ist der Agrargenossenschaft in Müllrose durch einen Diebstahl entstanden. Am Freitag hatten Mitarbeiter des Betriebes festgestellt, dass einTeleskoplader sowie eine Zugmaschine entwendet worden waren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Fahndung nach den unbekannten Tätern blieb bisher ohne Erfolg.