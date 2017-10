Posterausstellung zu Luther

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Teile einer vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland geförderter Lutherausstellung mit dem Titel "Here I stand" (Hier stehe ich, d.R.) mach seit Sonnabend in Fürstenwalde Station. Auf zwei Etagen wurden in der Domgalerie insgesamt 28 Poster aufgehängt. Die Präsentation kann bis zum 30. November, jeweils sonnabends und sonntags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr besucht werden.