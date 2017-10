Gelungene Premiere

artikel-ansicht/dg/0/

Und Bernhard Schwiete Wendisch Rietz (MOZ) Der erste Gesundheitstag des Kneipp-Vereins Wendisch Rietz war ein großer Erfolg, die Veranstaltung soll einen festen Platz im alljährlichen Kalender bekommen. Damit reiht sie sich in die Bemühungen ein, Kneipp zum Markenzeichen für den Ort zu machen. Als nächstes Großprojekt gilt die Errichtung eines Kneipp-Parks.

Hauptsache gesund und bunt: Laura Haeder (17), Wencke Hanuscheck (10), Lisa-Marie Doletzky (17) und Lena Kremp (11, von links) vom Kinderclub haben beim Gesundheitstag in Wendisch Rietz "Pausenbrot der anderen Art" aufgetischt und dafür viel Lob geerntet.

Das Wetter spielte dem Kneipp-Verein am Sonnabend in die Karten. Bei strahlendem Sonnenschein geriet der erste Gesundheitstag auf dem Gelände des Wendisch Rietzer Fischland zu einem vollen Erfolg. Vereinsvorsitzender Gerhard Möller freute sich nicht nur über das ständige Kommen und Gehen der Besucher - er schätzt, es waren gut 250 Gäste da -, sondern auch über fünf neue Mitglieder. Ebenso zufrieden zeigte er sich, dass so viele Partner mitgezogen haben.

"Ist doch selbstverständlich", meinte Renate Fröhlich, die mit dem Kinderclub dabei war. Die Mädchen hatten bunte Varianten fürs Pausenbrot aufgetischt. "Der Joghurt mit frischen Beeren ist echt lecker", waren sich Laura (17) und Wencke (10) einig.

Nebenan hatte Kräuterfee Grit Kleinert einen Stand bezogen und informierte begeistert über die Heilkraft nützlicher Pflanzen, die es hier in der Region zu Hauf gibt. Die Kneipp-Kita "Buddelflink" hatte einen kleinen Barfußpfad aufgebaut und die Angler verkauften leckeren Fisch. "Das alles hat etwas mit Gesundheit zu tun. Und das ist das große Thema bei Kneipp", erläuterte Möller.

Die Arbeit des Kneipp-Vereins Scharmützelsee geht indes weit hinaus über Veranstaltungen wie den Gesundheitstag. Der Zusammenschluss, der nach Angaben seines Vorsitzenden von anfangs 12 auf mittlerweile 38, seit Sonnabend sogar 43 Mitglieder gewachsen ist, will das Thema Kneipp in Wendisch Rietz fest verwurzeln. Fernziel ist, dass die Gemeinde einen Status als anerkannter Kneipp-Kurort bekommt. Bislang firmiert sie als staatlich anerkannter Erholungsort quasi eine Stufe niedriger.

Zeichen dieser Bestrebungen ist der Bau des Kneipp-Parks auf einer bislang brach liegenden Fläche im Karree Strandstraße/Ulmenstraße/Ferienpark, der begonnen hat. Direkt sichtbar von dem, was da kommt, ist bislang nur eine Umgestaltung des Rodelberges, auf dem zuletzt neuer Rasen ausgesät wurde. Eine Vorstellung von der Zukunft bekommen Einheimische wie Besucher aber seit Freitag von einer großen Info-Tafel, die am künftigen Kneipp-Park-Eingang von der Strandstraße aus aufgestellt wurde. Für die Finanzierung der Grünanlage hat die Gemeinde Fördermittel bekommen.

Die Kommune leistet aber auch selber Zuschüsse für anderes, was das Thema Kneipp greifbarer macht im Ort. Vergangene Woche beschloss die Gemeindevertretung einstimmig, dem Kneipp-Verein einen zweckgebundene Finanzspritze von 10000 Euro zukommen zu lassen. Der Verein will die Summe verwenden, um an der Hauptstraße einen sogenannten Kneipp-Winkel bauen zu lassen.

Dort, wo sich früher der Werner-Seelenbinder-Gedenkstein befand, soll auf einer kleinen Lichtung eine Stele mit einem Abbild von Sebastian Kneipp errichtet werden, dazu kommen schriftliche Informationen zu Kneipps Lehre und den Zielen der Gemeinde sowie ein Becken für Armbäder zur Benutzung durch Passanten. "Wir wollen das Areal an der Hauptstraße nutzen, um auf die angestrebte Entwicklung des Ortes aufmerksam zu machen", sagt Möller. Der Kneipp-Winkel soll aber auch bestehen bleiben, wenn der Kneipp-Park wie geplant 2018 fertiggestellt ist. "Der Park liegt im Ferienhausgebiet, sodass Durchfahrende ihn nicht gleich sehen", so Möller.

Für den Kneipp-Winkel kalkuliert er Baukosten von bis zu 40000 Euro. Zur Finanzierung will der Verein Fördermittel beantragen, mit dem Zuschuss von der Gemeinde könnte er den Eigenanteil aufbringen.