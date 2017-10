Woltersdorfs Pfützen-Schulweg

artikel-ansicht/dg/0/

Die Weinbergstraße gehört mit einem Stück zwischen Straße Am Werk und Elsnerstraße zu den Sandpisten im Ort. Auch die Elsnerstraße, die Winzerstraße und die Straße Am Werk sind noch unbefestigt. Das Problem: Sie werden als Weg zum Schulcampus und der Kita "Weinbergkids" genutzt. Regen und Autos lassen immer wieder Schlaglöcher entstehen, bei extremen Niederschlägen fließt das Wasser in Sturzbächen die Weinbergstraße hinab, es bilden sich riesige Pfützen. Die Gemeinde gibt jährlich 10000 Euro aus, um die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg wieder herzustellen - ohne dauerhaften Effekt.

Kerstin Marsand machte deshalb klar: "Die Straße wird unsere nächste Priorität sein." Bereits 2011, 2012 und 2015 wurde im Zuge der Arbeiten am Schulcampus in der Gemeinde darüber debattiert, wie Kerstin Marsand aus den Unterlagen weiß. Drei Varianten standen zur Wahl, die Entscheidung wurde wegen der Bauarbeiten am Campus aber verschoben, die Planung nicht beendet. Nun steigt der Handlungsdruck. Wenn nämlich alles nach Plan läuft, wird der Erweiterungsbau der Grundschule "Am Weinberg" planmäßig zum 30. September 2018 fertig. Und der Hauptzugang ist von der Weinbergstraße aus vorgesehen. Der Eingang zur Kita "Weinbergkids" liegt ohnehin zur Weinbergstraße.

Eine erste Kostenschätzung für die Planung des Vorhabens in 2018 und den Ausbau der Straßen 2019 liegt bereits vor. Die Planung würde anteilig bei 62000 Euro liegen, die Investition bei rund 547000 Euro, die Anliegeranteile bei rund 310000 Euro. Kerstin Marsand bat die Fraktionen bis zum 27. Oktober um Zuarbeiten, also Ideen und Anregungen aus vorangegangen Diskussionen für eine Neuplanung zu Papier zu bringen und in Vorbereitung des nächsten Bauausschusses einer vom Sozialausschuss gewünschten, gemeinsamen Sitzung zu dem Thema zuzustimmen.

Die Reaktion fiel heftig aus, insbesondere vom Woltersdorfer Bürgerforum. "Es ist bereits viel Geld und Mühe in die Planung geflossen", erklärte Heinz Vogel und, dass es nicht im Sinn seiner Fraktion sei, die Weinbergstraße zur Rennbahn auszubauen. Er erinnerte an den Vorschlag, einen Teil der Straße einzuziehen, um den Schulhof zu vergrößern.

Bürgermeisterin Margitta Decker appellierte daraufhin an alle, den Beginn der Neuplanung nicht zu verzögern: "Wir haben als Gemeinde eine Verkehrssicherungspflicht." Das Problem Schulhof stünde so nicht mehr. "Wir haben ein Grundstück dazugekauft." Zudem gehöre das Gelände des Schulgartens jetzt zum Hof. Wird die Planung nicht bald begonnen, kommt ein weiteres Problem hinzu. "Wenn ich nicht weiß, wie die Straße wird, weiß ich nicht, wie wir die Außenanalagen auf dem Campus zur Straße hin bauen sollen", erklärte Gebäudemanager Siegfried Wendt sein Dilemma. Auf Antrag von Karl-Heinz Ponsel (UW) wurde die Diskussion schließlich abgebrochen. Wenn die Zuarbeiten vorliegen, wird erneut diskutiert.