Zwei weitere Schilder gegen Raser

Erkner (MOZ) Im verkehrsberuhigten Bereich vor der Kita Knirpsenhausen im Hohenbinder Weg werden als unterstützende Maßnahme gegen Raserei zwei nichtamtliche Hinweisschilder auf spielende Kinder aufgestellt. Das teilte Clemens Wolter vom Tiefbauamt auf eine Anfrage von Jan Landmann (SPD) in der letzten Stadtverordnetenversammlung mit. Anlass für die Anfrage war ein Totenkreuz aus Holz, mit dem Eltern im August auf zu schnell fahrende Autos in der Spielstraße aufmerksam machen wollten. Dort gilt Schrittgeschwindigkeit. Zusätzlich zu der Beschilderung könnte noch eine Markierung auf den Boden aufgebracht werden, erklärte Wolter. Seit 18. September steht vor der Kita die mobile Tempo-Anzeige der Stadt. Sie soll Autofahrer sensibilisieren. Für die Polizei ist die Straße eher unauffällig. In den vergangenen zehn Jahren gab es hier zehn Unfälle beim Ein- und Ausparken. Keinen wegen Geschwindigkeitsübertretung.