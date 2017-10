Wenn die Seele rebelliert

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute Christof Huth aus Beeskow.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608682/

Die Spreepromenade ist sein Lieblingsort in Beeskow: Christof Huth lebt seit sieben Jahren im "Haus des Seins" in Beeskow, gemeinsam mit 27 weiteren psychisch kranken Menschen. Mit seiner Krankheit geht er offen um, er schreibt darüber auch Bücher.

Die Spreepromenade ist sein Lieblingsort in Beeskow: Christof Huth lebt seit sieben Jahren im "Haus des Seins" in Beeskow, gemeinsam mit 27 weiteren psychisch kranken Menschen. Mit seiner Krankheit geht er offen um, er schreibt darüber auch Bücher. © MOZ/Jörn Tornow

Erst himmelhochjauchzend, dann wieder zu Tode betrübt. So könnte man die seelische Krankheit von Christoph Huth beschreiben. In der Fachsprache spricht man von einem bipolaren Syndrom.

Der 51-Jährige lebt seit sieben Jahren in Beeskow im "Haus des Seins", eine offene Einrichtung für psychisch Kranke, die nicht allein leben können, die hier betreut und beschäftigt werden. "Ich habe keine Angst, allein zu wohnen. Aber das Sozialamt muss zustimmen", erklärt Huth. "Ich würde gern in Beeskow wohnen bleiben." Auf die Frage, ob er mehr zu himmelhochjauchzend oder mehr zu Tode betrübt neigt, sagt Hut, er befinde sich nach erfolgreicher therapeutischer Behandlung im Frankfurter Krankenhaus "leicht über der Mitte".

Seine eigene Therapie ist das Schreiben. Erst vor kurzem brachte er sein Buch "Sonne Liebe Autos" heraus, in dem er die Abenteuer seines Lebens schildert. Im Roman geht es um die Abenteuer seines Lebens. Mit seinem Erfahrungsbericht "Psychos schleifen - Meine Therapieerfahrungen" möchte Huth psychisch Kranke und deren Angehörige ermutigen. "Es soll ein gesunder Schlüssel zum besseren Verständnis für psychisch Kranke sein." Dass er schreiben kann, beweisen seine Preise: 2013 und 2017 bekam er den Helmut-Preißler-Preis der Burg Beeskow. Er wird alljährlich vor allem an Mitglieder der Schreibwerkstatt vergeben, der auch Christof Huth angehört.

Geboren und aufgewachsen ist Christof Huth in Woltersdorf, 1984 schaffte er sein Abitur in Rüdersdorf mit Auszeichnung, von 1984 bis 1986 leistete er seinen Wehrdienst als Bausoldat. 1986 begann er ein Studium der Physik an der Humbold-Universität in Berlin, wechselte 1990 aber an die Freie Universität Berlin. Der umtriebige junge Mann wollte sein eigenes Geld verdienen und baute parallel zu seinem Studium ein Immobilienmaklerbüro in Kamenz in Sachsen auf. Schon immer interessierte er sich für Umwelt- und Klimafragen. "Mein Schlüsselerlebnis war, als ich als Kind mit meinen Eltern in Zinnwald war und die vom Rauch geschädigten Bäume sah. Da wusste ich, ich muss etwas tun." 1993 dann die ersten Projekte mit E-Mobilen und Windkraft in Sachsen. 1994 heiratet Huth eine Frau mit drei Kindern, seine Ziehkinder, wie er sagt. Ein Jahr später wird er das erste Mal mit seiner Krankheit konfrontiert. "Dafür gibt es verschiedene Ursachen, eine ist Stress: das Physikstudium, das Maklerbüro und die Familie, das war zu viel."

Huth kommt in eine Erschöpfungsphase, die in einer völligen Passivität mündete. Er erholt sich wieder und macht weiter. Sein Lebenslauf ist voll von Episoden: Eigenes E-Mobil, Arbeit mit Windkraftprojekten, Arbeit als Umweltjournalist, Spende eines Solarsystems für Kosovo, weil dort nach dem Krieg immer der Strom ausfiel. Er recherchierte vor Ort: "Mein Ziel war zu erfahren, inwieweit beim Wiederaufbau erneuerbare Energien zum Einsatz kommen könnten. Aber die Zeit war noch nicht reif für dieses Projekt, mein Ansinnen wurde von der EU nicht unterstützt." Huth ist Erfinder der Solarperformance "Sonnenwende Turning Heads", Aussteller von Solarkunst auf Landes- und Bundesgartenschauen und auf der Hannovermesse, er baute ein Solarlabor im Energieforum Berlin auf, fuhr zu Vortragsreisen nach Taiwan und zeigte dort in Ausstellungen Solarkunst.

Zwischendurch immer wieder Krankheitsepisoden, aber auch eine weitere Scheidung und eine zweite Heirat - wieder mit einem Ziehkind. Bis es nicht mehr ging. Christoph Huths Leben ist ein Chaos, er ist nur noch zu Tode betrübt, bis hin zu Selbstmordgedanken. Er wird aufgefangen in Beeskow im "Haus des Seins".

Christof Huth weiß, dass er ruhiger leben muss. Aber er weiß auch, dass er "dran bleiben muss" an seinen Ideen zur Rettung des Klimas, seinem Lebensthema.

Schon einmal hat er auf dem Beeskower Markt eine Solarkunstausstellung installiert. Das möchte er gern wiederholen. "Deshalb suche ich Unterstützung", sagt Huth, der sich gern einen Hut aufsetzt, weil er sich damit vollkommener findet. Unterstützung für einen Mann, der als psychisch krank gilt? Christof Huth gibt sich selbstbewusst und antwortet auf die Frage: "Allen, die skeptisch sind, würde ich empfehlen, mit mir zu sprechen und sich selbst ein Bild zu machen."

Er selbst schätzt sich als teamfähig ein, in Beeskow habe er viele Bekannte und Freunde gefunden, auch zu seiner Familie pflege er einen guten Kontakt. Im "Haus des Seins", so berichtet er stolz, sei er der Vorsitzende des Bewohnerschaftsrates und damit Interessenvertreter für alle 28 Männer und Frauen, die in dem voll belegten Haus in der Eugen-Richter-Straße leben.

Seine Bücher, so sagt er, haben ihm geholfen, über sein Leben nachzudenken, Dankbarkeit und Demut aufzubauen. "Das macht mich fit für die Zukunft." Bücher und Geschichten schreibt er am PC, "aber Gedichte nur mit Hand".

Christof Huth hadert nicht mit seiner Krankheit, er sieht einen Ausweg. Er kann ihr sogar etwas Gutes abgewinnen: "Sie hat meine Kräfte und inneren Ressourcen mobilisiert und ich habe eine besondere Sensibilität für meine Mitmenschen entwickelt."

E-Mail-Kontakt zu Christof Huth: christof.huth@web.de