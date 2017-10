Von Udo Lindenberg bis zum Schneesternchen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Noch gut zwei Monate, dann ist schon Premiere, dann sorgt Schneemann Snowy im Friedrich-Wolf-Theater wieder für gute Laune. Für die Darsteller und Tänzer bedeutet das proben, proben, proben, und zwar an jedem Wochenende. So wie am vergangenen, als unter anderem die Aula der Grundschule "Erich Weinert" zur "Snowy"-Hochburg wurde. Kostüme werden noch nicht gebraucht, aber der Eishockeyschläger des knuffigen Schneemanns lag schon bereit.

"So, dann wollen wir mal eine Bühnenbegehung machen", sagt Regisseur Fabian Bothe nach der kurzen Mittagspause. Wobei das Bühnenbild lediglich aus Klebestreifen-Markierungen auf dem Boden besteht. Der Rest existiert an diesem Tag nur in der Vorstellungskraft. Die Kinder und Jugendlichen steigen sogar imaginäre Treppen hinunter. "Nicht übers Geländer laufen", mahnt Bothe, der erstmals zur Snowy-Crew gehört. Gehör hat er sich längst verschafft und die Stimmung ist gut, ziemlich gut sogar - fast schon familiär.

"Hier ist ein kleiner Hof vor dem Balkon", erklärt Bothe und weist auf eine freie Fläche, die sich kurz darauf mit den Darstellern füllt. Doch damit diese richtig locker werden, gibt es immer wieder auch Spiele, und da ist Improvisation gefragt. So ziehen sie an diesem Tag beispielsweise Zettel, auf denen eine Märchenfigur, Sänger oder Schauspieler zu finden sind. Die müssen sie dann pantomimisch darstellen, und die anderen sollen sie erkennen. Udo Lindenberg, Aschenputtel, Schneesternchen und viele weitere stehen da auf einmal vor ihnen.

Zuvor hingegen wurden bereits Dialoge geübt, zu ganz verschiedenen, in den Raum geworfenen Themen. So etwas schweißt zusammen - das ist spürbar. Und es macht allen Spaß.

Aber auch Szenen für das diesjährige Musical werden einstudiert. "Diese Nacht" steht beispielsweise auf dem Plan. Mit dem neuen Schneemann, der von Tommy Bensch gespielt und an diesem Nachmittag gleich mehrmals von Lukas - in der Rolle des Peters - umarmt wird. Allerdings muss Snowy dann bald los, zur Tanzprobe von Fire & Flame. "Also, lasst uns loslegen", mahnt der Regisseur.

"Das ist das zweite Wochenende, das wir jetzt proben", erzählt Vivien Köhler, die bereits seit elf Jahren zum Ensemble gehört und stolz "Snowy Crew" auf ihrem T-Shirt trägt. Ohne den Schneemann kommt sie nicht mehr aus, der gehört fest zu ihrem Leben. Und auch sonst gibt es viele bekannte Darsteller, neben frischen Talenten und Gesichtern. Die Märkische Oderzeitung wird alle von ihnen in den kommenden Wochen vorstellen, ganz ohne Maske und Kostüm. Schließlich sind sie es, die das Werk von Axel Titzki (1968-2017) weiterleben lassen.

In diesem Jahr gibt es neun Vorstellungen, vier davon für Kitas und Schulen. Die Premiere ist am 9. Dezember, 16 Uhr. Karten beim Tourismusverein, 03364 413690