Schwimmendes Museum legt am Bollwerk an

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am kommenden Sonntag legt am Fürstenberger Bollwerk das Wunderkammerschiff an. Dabei handelt es sich um einen mobilen, interaktiven Museumsraum, der Objekte aus aller Welt - aus den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Natur - auf dem Seeweg zu den Grundschulkindern in Berlin und Brandenburg bringt. Ältere Schüler leiten die Grundschulklassen durch das Schiff. Das Programm sei für die Klassen kostenlos, erklärt Charlotte Esser von der initiierenden Olbricht Stiftung. Neben den festen Workshop-Terminen für Kinder wird das Schiff am Sonntag und am Montag von 15 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Ziel sei es, auf die Grundstrukturen der sinnlich erfahrbaren Welt neugierig zu machen.