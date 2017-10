Das Leben der Opfer

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Es ist in dieser Spielzeit ja schon eine Schlagzeile wert, wenn an der Volksbühne Theater einmal nicht im übertragenen Sinne, sondern ganz buchstäblich, auf einer Bühne und mit Schauspielern, stattfindet. Am Sonnabend ist das nach gerade beendeter Besetzung des Haupthauses aber tatsächlich und ohne Skandal geschehen. An der neuen Zweitspielstätte im Gebäude des Tempelhofer Flughafens fand die Premiere von "Iphigenie" statt. Ein Stück des syrischen Dramatikers Mohammad Al Attar, der damit das rund 2500 Jahre alte Stück von Euripides bearbeitet hat, inszeniert von dem ebenfalls aus Syrien kommenden Omar Abusaada.