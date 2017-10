Volleyball: Offener Schlagabtausch in Gransee

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1608704/

270 Zuschauer sahen einen 97-minütigen Krimi. Im ersten Durchgang wechselte das Aufschlagsrecht nahezu ständig. Erst im letzten Drittel erspielte sich der Gastgeber einen kleinn Vorsprung und hatte beim 24:21 drei Satzbälle. Diese wurden vergeben. "Du hast den Satz eigentlich abgehakt", bemerkt Schwerin. Sein Team lag plötzlich zurück. "Wir holten uns aber den Vorteil zurück und sammelten Selbstvertrauen. Ein 29:27 fühlt sich gut an und sorgt für eine breite Brust."

Im zweiten Satz setzte sich Lindow-Gransee früh ab (3:0, 7:4, 12:7). Doch es blieb ein schwieriges Spiel. "Wir hatten gute Phasen, aber auch lange schlechte", so Schwerin. Letzteres führte dazu, dass Aufsteiger Moers (spielte bis 2014 in der Bundesliga) das Spiel wieder offen gestalten konnte. (12:13, 16:14, 20:22). Das Satzfinale war nichts für schwache Nerven. Jedes Team hatte vier Satzbälle. "Du kannst Pech haben und verlierst das Ding", räumt Schwerin ein. "Wir haben als Team gut zusammengearbeitet und konnten so die entscheidenden Punkte machen." Der dritte Satz verlief dann wenig spannend (5:2, 12:8, 17:12, 22:17). "Da haben wir das Ding nach einem tollen Start souverän zu Ende gespielt", sagt Ole Schwerin - und fügt lobende Worte für den Gegner an. "Das war kein normaler Aufsteiger."

Lindow-Gransee: Boock, Schwerin, Galiao-Goncalves, Göbert, N. Marks, Pomerenke (Kracht, Penk, Stadie, Hebling, Guß)

Lindow - Moers3:0

Hürth - Warnemünde3.2

Bocholt - Braunschweig 2:3

Mitteldeutschland - Bitterfeld3:1

Giesen - Delbrück3:0

VCO Berlin - Moers3:2

Schüttorf - Essen0:3

1. VV Humann Essen39:19

2. CV Mitteldeutschland39:39

3. USC Braunschweig39:48

4. Moerser SC48:77

5. SV Lindow-Gransee37:36

6. Grizzlys Giesen36:36

7. VCO Berlin38:66

8. FC Schüttorf 0947:85

9. TuB Bocholt47:11 3

10. TVA Hürth35:82

11. VC Bitterfeld-Wolfen33:91

12. SV Warnemünde32:91

13. DJK Delbrück31:90