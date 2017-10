Grüne fordern Klarheit für Zukunft des Schillertheaters

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Als "Schiller-Killer" wurde der damalige Berliner Kultursenator beschimpft, als er 1993 das Schillertheater in Charlottenburg aus Geldmangel dichtmachte. Soll das Traditionshaus jetzt auf ewig als Provisorium dienen?

Nach dem Auszug der Staatsoper aus dem Schillertheater fordern die Berliner Grünen Klarheit über die Zukunft des Hauses. "Wir sollten aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und ein Gesamtkonzept für das Haus entwickeln", sagte der Grünen-Kulturexperte Daniel Wesener der Deutschen Presse-Agentur. "Das alte Schillertheater braucht eine langfristige Perspektive, nicht immer neue Zwischennutzungen. Nur so lassen sich unnötige Kostensteigerungen vermeiden."

Das traditionsreiche Haus in Charlottenburg war seit 2010 Übergangsquartier für die Staatsoper, solange ihr Stammhaus Unter den Linden saniert wurde. Nach einem Bericht der Kulturverwaltung zu den anstehenden Haushaltsberatungen im Abgeordnetenhaus sollen nun im kommenden Jahr die Kudamm-Bühnen hier einziehen, bis ihr neues Theater am Kurfürstendamm steht.

"Ab 2022 ist vorgesehen, dass das Schillertheater vermutlich für die Dauer von fünf Jahren während der Sanierung der Gebäude in der Behrenstraße als Ersatzspielstätte der Komischen Oper dient", schreibt Staatssekretär Torsten Wöhlert in der sogenannten Roten Nummer 0666 weiter.

Zunächst soll das Haus nun nach der siebenjährigen intensiven Nutzung durch die Staatsoper im nächsten und übernächsten Jahr für vier Millionen Euro für den Betrieb der Kudamm-Bühnen hergerichtet werden. Wesener, auch parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, stellt diese Übergangslösung in Frage.

"Mit über 2000 Quadratmetern Bühnenfläche und 1000 Zuschauerplätzen müssten die Kudamm-Bühnen dann fast das Doppelte ihrer bisherigen Raumverhältnisse bespielen und finanzieren", sagte er. "Schließlich sind auch die Betriebskosten mit rund 900 000 Euro im Jahr nicht unerheblich."

Dem Bericht zufolge ist vorgesehen, dass die Kulturverwaltung - wie schon bei der Staatsoper - die Mietkosten von gut 1,1 Millionen Euro im Jahr trägt. Außerdem soll der jährliche Zuschuss an das Theater von derzeit 235 000 Euro auf gut 900 000 Euro angehoben werden. Einen Teil der Flächen bekommt - ebenfalls vorübergehend - das Bauhaus-Archiv, das auch saniert werden muss.

Das Thema soll bei der Zweiten Lesung des Kulturhaushalts am 9. Oktober im zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses besprochen werden. Das Theater und die Komödie am Kurfürstendamm brauchen ein Übergangsquartier, weil ein Investor das Areal mit ihren beiden angestammten Bühnen für ein neues Geschäftshaus abreißen lassen will. Im Keller ist dann ein neues Theater geplant.