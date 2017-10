Das unbekannte Land DDR

artikel-ansicht/dg/0/

Die Karikatur, die auf dem Buchdeckel des Sammelbandes prangt, macht sehr anschaulich, warum es "Diktatur und Demokratie im Unterricht: Der Fall DDR" gibt. Ein Schüler gibt Folgendes zum Besten: "Hitlers größte Leistung war, dass er als SED-Vorsitzender das Grundgesetz für ganz Deutschland beschlossen hat." Eine Satire, die sehr dicht an der Realität ist.

Herausgeber des Buches ist die Stiftung Aufarbeitung. Sie hat zur Diskussion über den "historischen Analphabetismus" in Deutschlands Schulen geladen. Die Geschäftsführerin der Stiftung, Anna Kaminsky meint, in der Schule werde zu wenig über die deutsche Nachkriegsgeschichte geredet.

In einer besonders dunklen Ecke des Bildungssystems ruht die DDR-Historie. Zwar habe "die Hälfte aller Bundesländer in den vergangenen fünf Jahren Abitur-Prüfungsaufgaben aufgenommen, die sich mit der Zeit nach 1945 in Deutschland befassen." Andererseits aber "werden die für das Fach Geschichte zur Verfügung gestellten Stunden immer mehr eingeschränkt. "In manchen Bundesländern ist das Fach ab einer bestimmten Klassenstufe als Wahlfach freigegeben."

Der Geschichtslehrer Thomas Grüßing von der Carl-Bosch-Schule in Berlin-Reinickendorf sagt, das Interesse sei bei den Schülern grundsätzlich vorhanden. "Aber das Wissen ist gering." Grüßing sieht ein Problem in der medialen Betrachtung des Arbeiter-und Bauernstaates. Auch in den Elternhäusern, vor allem in Ostdeutschland, werde über die DDR, wenn überhaupt, eher mit mildem Lächeln berichtet. "Wenn die DDR mittlerweile als so eine Art Kuscheldiktatur behandelt wird, dann müssen wir uns fragen, ob die Gesellschaft das Thema richtig und sachlich diskutiert", sagt Grüßing.

Er stammt aus Schleswig-Holstein und ist erst 1988 nach West-Berlin gekommen. Er findet es absurd, dass jetzt er über das Thema spricht und nicht seine Kollegen mit Ostbiografien. "Ich habe lange, lange meine Geschichtslehrerkollegen aus dem Osten versucht zu überreden, etwas über die DDR im Unterricht zu machen." Er stieß auf Ablehnung. Die angegebenen Gründe: "Das ist mir noch zu nah. Das ist mir zu persönlich." Oder: "Ich bin froh, dass ich das jetzt soweit verdrängt habe. Ich habe Angst, dass ich es nicht durchstehe, wenn ich dazu im Unterricht befragt werde."

Sibylla Hesse ist in Nürnberg aufgewachsen. Sie unterrichtet an der Waldorfschule in Potsdam und hat schon viele Projekte zur DDR-Geschichte geleitet. Ihre Schüler würden zwischen Ossis und Wessis nicht mehr unterscheiden, sagt sie. Sie könne sich aber vorstellen, dass es in manchen Gegenden Ostdeutschlands "eine Familientradition" gibt, "der man nicht so leicht etwas anderes gegenüberstellen kann".

Auch anderes ist unklar. "Wie hat es denn diese Diktatur geschafft, 40 Jahre zu existieren", fragt Jens Hüttmann, der bei der Stiftung für die schulische Bildungsarbeit zuständig ist. "Wie haben sich die Menschen im Alltag verhalten?" Letzteres kommt auch der scheidenden Ostbeauftragten der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), zu kurz. Sie vermutet auf Nachfrage, "dass leider der differenzierte Blick auf die DDR und auf das, was die Menschen dort trotz der Diktatur erreicht und geleistet haben, sich in den Schulbüchern nicht so wiederfindet".