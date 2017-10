Nach Unfall: Beifahrerin erliegt ihren Verletzungen

artikel-ansicht/dg/0/

Summt (OGA) Eine 82-jährige Frau ist am Montag an den Folgen eines Verkehrsunfalls vom Sonntag in Summt gestorben. Das teilte Polizeisprecher Tino Schröter am Montagmorgen mit. Die Seniorin war Beifahrerin in dem Mercedes, der am Sonntag gegen 12.20 Uhr auf der Liebenwalder Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt war. Das Fahrzeug war von einem 84-jährigen Mann gesteuert worden. Beide Fahrzeuginsassen waren am Sonntag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Berlin-Buch gebracht worden. Am Montagmorgen wurde der Polizei von der Klinik mitgeteilt, dass die Beifahrerin verstorben sei.