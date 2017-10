CSU fordert Burka-Verbot nach österreichischem Vorbild

artikel-ansicht/dg/0/

Passau (dpa) CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer verlangt ein Verbot von Gesichtsschleiern wie in Österreich auch hierzulande: «Ein Verbot ist möglich und notwendig. Das deutsche Verbötchen zur Vollverschleierung muss so wie in anderen Ländern Europas ausgeweitet werden».