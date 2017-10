Einbrecher stehlen viel Bargeld

artikel-ansicht/dg/0/

Großwoltersdorf (GZ) Einbrecher haben am Wochenende ein auch gewerblich genutztes Grundstück am Siedlungsweg in Großwoltersdorf heimgesucht. Nach Angaben der Polizei stahlen die Diebe ein Behältnis, in dem sich eine größere Menge Bargeld befand. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Einbruch soll sich zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagmittag ereignet haben.