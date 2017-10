Auto brennt auf der A11

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Ein Renault Clio stand am Montagmorgen auf der A 11 in Flammen. Der Kleinwagen war gegen 9 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bernau Nord und Wandlitz in Höhe des Parkplatzes Ladeburger Heide in Brand geraten. 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Bernau und Birkholz brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Um 9.45 Uhr konnte die Autobahn nach einer kurzzeitigen Sperrung wieder freigegeben werden.