Frau stirbt bei Unfall

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Bei einem Unfall in Bernau ist am Montagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Sie war mit ihrem Fiat-Kastenwagen gegen 4 Uhr in der Albertshofer Chaussee in Höhe des Gewerbegebietes aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Kleintransporter prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Alle Versuche von Ersthelfern und Rettungskräften, sie zu retten, blieben ohne Erfolg. Die junge Frau starb an der Unfallstelle. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.