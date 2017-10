Haus in Flammen

artikel-ansicht/dg/0/

Basdorf (MOZ) Zu einem Brand in Basdorf wurden zahlreiche Einsatzkräfte in der Nacht zum Montag gerufen. Das Haus mit einer Solaranlage stand gänzlich in Flammen. Das Feuer war weithin sichtbar. Rund 60 Einsatzkräfte löschten bis in die Nacht. Mittels einer Drehleiter konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.