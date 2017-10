Der Autor liest, der Sänger singt

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenburg (MZV) Am kommenden Sonnabend, 7. Oktober, ist um 20.00 Uhr in Mal's Scheune - Studio Wiesenburg eine Lesung mit Musik zu erleben.

Tag und Nacht auf den Straßen Berlins, Männer und Frauen steigen ein und aus, auf der Rückbank werden Geschichten und Geheimnisse offenbart. Frauen, die zu schwere Koffer tragen, Arbeiter und Anzugträger, ein ehemaliger Waffenschieber, eine alte Dame mit drei Lilien, Prostituierte, Dealer und ein Literaturnobelpreisträger - sie alle geben sich die Klinke in die Hand.

Stefan Strehler beobachtet in seinen Erzählungen mit den Augen eines Taxifahrers, wie seine Fahrgäste mit dem Leben ringen. Es geht um Einsamkeit, Freiheit, Geld und immer wieder um die Liebe. Aber der Taxifahrer ist mehr als ein stiller Beobachter, er wartet insgeheim auf den magischen Moment, in dem sich alles verändert.

Gemeinsam mit dem Schmerwitzer Singer-Songwriter Thomas Rottenbücher gestaltet der Autor den musikalischen Leseabend "Taxiblues".

Taxiblues basiert auf Erlebnissen des Autors als Taxifahrer im Berlin der frühen 2000er Jahre. Teilweise bereits in der Berliner Kurzgeschichtenzeitschrift Storyatella veröffentlicht, wurden für die vorliegende Buchausgabe alle Erzählungen überarbeitet und erscheinen zusammen mit neuen Texten erstmals in einem erzählerischen Zusammenhang. Stefan Strehler, geboren in Esslingen am Neckar, studierte Publizistik und Theaterwissenschaften und arbeitete unter anderem als Journalist für Berliner Tageszeitungen, als Ghostwriter und Taxifahrer. Er unterrichtet kreatives und literarisches Schreiben in Berlin. Mit seiner Familie lebt er in Hagelberg.

Kartenvorbestellungen bei Claudia Heinz unter der 0178/6975720.